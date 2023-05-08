Сумская область ночью подверглась авиаудару врага, известно о трех раненых
Киев • УНН
КИЕВ. 8 мая. УНН. Сумскую область за ночь российские войска обстреляли четыре раза, в частности, нанесли авиаудар, в результате - трое раненых гражданских. Об этом сообщает Сумская ОВА в Telegram, пишет УНН.
Детали
"Ночью враг совершил 4 обстрела приграничья. Зафиксировано 23 взрыва", - сообщили в ОВА.
Как указано, обстрелам подверглись населенные пункты Середино-Будской, Зноб-Новгородской Новослободской громад:
-
- Середино-Будская громада: осуществлен обстрел из ствольной артиллерии (20 взрывов) по селу Старая Гута. В результате обстрела повреждены два домохозяйства, помещение школы.
-
- Зноб-Новгородская громада: враг совершил авиаудар по территории громады. В результате авиаудара получили ранения 3 гражданских лица и есть разрушения нежилых помещений.
-
- Новослободская громада: был минометный обстрел (2 взрыва).
-
Напомним
В небе над Украной ночью уничтожили 35 из 35 вражеских ударных дронов.