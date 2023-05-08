Окупанти вранці вдарили по Чернігівщині: понад пів сотні приходів
Київ • УНН
КИЇВ. 8 травня. УНН. Російські окупанти вранці тричі вдарили по Чернігівській області зі ствольної артилерії та мінометів, повідомили в ОК "Північ", пише УНН.
Деталі
"Станом на 09:00 8 травня російські війська 3 рази обстріляли прикордоння Чернігівської області", - ідеться у повідомленні і уточняється:
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- З 05:30 до 05:50 зафіксовано 8 приходів, імовірно, міномет 120 мм, у районі н.п. Галаганівка.
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- З 06:00 до 07:50 зафіксовано 41 прихід, імовірно, зі ствольної артилерії, в районі н.п. Берилівка та н.п. Мощенка.
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- З 06:20 до 06:50 зафіксовано 4 приходи, імовірно, з міномету 120 мм, в районі н.п. Гремʼяч.
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Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури у всіх випадках інформація не надходила.
Нагадаємо
Сумську область за ніч російські війська обстріляли чотири рази, зокрема, завдали авіаудар, у результаті - троє поранених цивільних людей.