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Оккупанты утром ударили по Черниговской области: более полусотни приходов

Киев • УНН

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КИЕВ. 8 мая. УНН. Российские оккупанты утром трижды ударили по Черниговской области из ствольной артиллерии и минометов, сообщили в ОК "Север", пишет УНН.

Детали

"По состоянию на 09:00 8 мая российские войска 3 раза обстреляли пограничье Черниговской области", - говорится в сообщении и уточняется:

  • С 05:30 до 05:50 зафиксировано 8 приходов, предположительно, миномет 120 мм, в районе н.п. Галагановка. 
  • С 06:00 до 07:50 зафиксирован 41 приход, предположительно, из ствольной артиллерии, в районе н.п. Бериловка и н.п. Мощенко. 
  • С 06:20 до 06:50 зафиксировано 4 прихода, предположительно, из миномета 120 мм, в районе н.п. Гремяч.

О потерях среди местного населения или повреждениях гражданской инфраструктуры во всех случаях информация не поступала.

Напомним

Сумскую область за ночь российские войска обстреляли четыре раза, в частности, нанесли авиаудар, в результате - трое раненых гражданских.

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