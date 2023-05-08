Ракетний удар рф по Одещині забрав життя однієї людини: прокуратура показала наслідки
Київ • УНН
КИЇВ. 8 травня. УНН. Одеська обласна прокуратура показала наслідки ракетного удару російських військ по регіону, який забрав життя однієї людини, пише УНН.
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За даними слідства, у ніч на 8 травня російські військові завдали ракетних ударів по об’єктам цивільної та туристичної інфраструктури в населених пунктах Одеського та Білгород-Дністровського районів.
"Від вибуху ворожої ракети на території складського приміщення продовольчого підприємства в Одеському районі один чоловік загинув та ще двоє людей отримали поранення. Внаслідок обстрілу та пожежі суттєвих руйнувань зазнала триповерхова складська будівля", - повідомили у прокуратурі.
"Через ракетні удари по курортним селищам у Білгород-Дністровському районі вщент зруйновано базу відпочинку, а також пошкоджено щонайменше 5 сусідніх баз та понад 20 приватних дачних будинків", - вказали у відомстві.
Як повідомляється, попередньо, обстріли здійснені крилатими ракетами Х-22.
За процесуального керівництва прокурорів Одеської обласної прокуратури та Білгород-Дністровської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч.ч. 1, 2 ст. 438 КК України).
Нагадаємо
Раніше повідомлялося, що внаслідок удару рф по складу на Одещині трьох людей було поранено, був зниклий безвісти.
Згодом стало відомо, що з-під завалів після ракетного удару по Одещині дістали тіло охоронця.