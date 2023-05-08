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З-під завалів після ракетного удару по Одещині дістали тіло охоронця

З-під завалів після ракетного удару по Одещині дістали тіло охоронця

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 травня. УНН. Внаслідок ворожого ракетного удару по Одещині загинув охоронець, його тіло дістали з-під завалів. Про це повідомила речниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк, коментар якої отримало Суспільне, пише УНН.

Цитата

"З-під завалів складу на Одещині дістали тіло охоронця", - цитує Наталію Гуменюк Суспільне.

Доповнення

Одеськими рятувальниками ліквідовано пожежу, яка спалахнула після влучання ракети типу Х-22 по одному зі складів логістичної інфраструктури, який розташований на території Одеського району. Троє людей, працівники складу, отримали незначні поранення, медична допомога була надана їм оперативно на місці - нікого не госпіталізовано. 

"Те, що вони атакували стратегічними бомбардувальниками з напрямку Севастополя – ще одна сакральність та прив’язка, яку вони люблять, до значущих дат та подій. Ворог намагався атакувати складські приміщення та бити по рекреаційній зоні, знов нагадавши мешканцям регіону, що лінія узбережжя небезпечна, – зазначила Наталья Гуменюк в ефірі телемарафону.

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