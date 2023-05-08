Из-под завалов после ракетного удара по Одесской области достали тело охранника

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"Охранник склада погиб в результате ракетного удара по Одесской области", - цитирует Гуменюк "Суспільне".

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Одесскими спасателями ликвидирован пожар, который вспыхнул после попадания ракеты типа Х-22 по одному из складов логистической инфраструктуры, который расположен на территории Одесского района. Три человека, работники склада, получили незначительные ранения, медицинская помощь была оказана им оперативно на месте - никто не госпитализирован.

"То, что они атаковали стратегическими бомбардировщиками из направления Севастополя - еще одна сакральность и привязка, которую они любят, к значимым датам и событиям. Враг пытался атаковать складские помещения и бить по рекреационной зоне, вновь напомнив жителям региона, что линия побережья опасна , – отметила Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

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