Внаслідок удару рф по складу на Одещині трьох людей поранено, є зниклий безвісти - РВА
Київ • УНН
КИЇВ. 8 травня. УНН. Внаслідок удару російських військ крилатими ракетами Х-22 по складу в Одеській області в ніч на 8 травня поранено трьох людей. На ранок понеділка ще одна людина вважається зниклою безвісти. Про це ідеться у поширеній заяві начальника Одеської районної військової адміністрації Юрія Крука, пише УНН.
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"Станом на ранок 8 травня, одеськими рятувальниками ліквідовано пожежу, яка спалахнула після влучання ракети типу Х-22 по одному зі складів логістичної інфраструктури, який розташований на території Одеського району. Троє людей, працівники складу, отримали незначні поранення, медична допомога була надана їм оперативно на місці - нікого не госпіталізовано. Наразі одна людина вважається зниклою безвісти", - повідомив Крук.
Тривають оперативно-рятувальні роботи.
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Сьогодні вночі ворог, з літаків стратегічної авіації, здійснив ракетний удар по Одеській області.