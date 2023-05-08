Из-за удара рф по складу в Одесской области три человека ранены, есть пропавший без вести - РВА

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"По состоянию на утро 8 мая, одесскими спасателями ликвидирован пожар, который вспыхнул после попадания ракеты типа Х-22 по одному из складов логистической инфраструктуры, который расположен на территории Одесского района. Три человека, работники склада, получили незначительные ранения, медицинская помощь была оказана им оперативно на месте - никто не госпитализирован. Сейчас один человек считается пропавшим без вести", - сообщил Крук.

Продолжаются оперативно-спасательные работы.

Напомним

Сегодня ночью враг, с самолетов стратегической авиации, совершил ракетный удар по Одесской области.