Из-за удара рф по складу в Одесской области три человека ранены, есть пропавший без вести - РВА
Киев • УНН
КИЕВ. 8 мая. УНН. В результате удара российских войск крылатыми ракетами Х-22 по складу в Одесской области в ночь на 8 мая ранены три человека. На утро понедельника еще один человек считается пропавшим без вести. Об этом говорится в распространенном заявлении начальника Одесской районной военной администрации Юрия Крука, пишет УНН.
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"По состоянию на утро 8 мая, одесскими спасателями ликвидирован пожар, который вспыхнул после попадания ракеты типа Х-22 по одному из складов логистической инфраструктуры, который расположен на территории Одесского района. Три человека, работники склада, получили незначительные ранения, медицинская помощь была оказана им оперативно на месте - никто не госпитализирован. Сейчас один человек считается пропавшим без вести", - сообщил Крук.
Продолжаются оперативно-спасательные работы.
Напомним
Сегодня ночью враг, с самолетов стратегической авиации, совершил ракетный удар по Одесской области.