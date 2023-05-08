Ракетный удар рф по Одесской области унес жизнь одного человека: прокуратура показала последствия
Киев • УНН
КИЕВ. 8 мая. УНН. Одесская областная прокуратура показала последствия ракетного удара российских войск по региону, который унес жизнь одного человека, пишет УНН.
Детали
По данным следствия, в ночь на 8 мая российские военные нанесли ракетные удары по объектам гражданской и туристической инфраструктуры в населенных пунктах Одесского и Белгород-Днестровского районов.
"От взрыва вражеской ракеты на территории складского помещения продовольственного предприятия в Одесском районе один человек погиб и еще два человека получили ранения. В результате обстрела и пожара существенные разрушения претерпело трехэтажное складское здание", - сообщили в прокуратуре.
"Из-за ракетных ударов по курортным поселкам в Белгород-Днестровском районе полностью разрушена база отдыха, а также повреждены не менее 5 соседних баз и более 20 частных дачных домов", - указали в ведомстве.
Как сообщается, предварительно, обстрелы осуществлены крылатыми ракетами Х-22.
При процессуальном руководстве прокуроров Одесской областной прокуратуры и Белгород-Днестровской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч.ч. 1, 2 ст. 438 УК Украины).
Напомним
Ранее сообщалось, что в результате удара рф по складу в Одесской области три человека были ранены, был пропавший без вести.
Впоследствии стало известно, что из-под завалов после ракетного удара по Одесской области достали тело охранника.