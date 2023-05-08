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Ракетним ударом в Одеській області знищено склад Червоного Хреста

Ракетним ударом в Одеській області знищено склад Червоного Хреста

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 травня. УНН. Внаслідок ракетного удару по Одеській області було практично повністю знищено складське приміщення Товариства Червоного Хреста із наявною там гуманітарною допомогою. Про це повідомляє Одеська обласна організація Товариства Червоного Хреста України, пише УНН.

Цитата

«Внаслідок ракетного удару по Одещині 08.05.2023 повністю зруйновано орендоване складське приміщення Одеської обласної організації Товариства Червоного Хреста України площею 1000кв.м. Пожаром повністю знищено гуманітарну допомогу для Одеської області, яка знаходилась на складі. На момент ракетного удару представників Червоного Хреста на місці не було», - ідеться у заяві.

В організації додали, що на даний момент надання гуманітарної допомоги та діяльність деяких проектів Одеської обласної організації Червоного Хреста України призупинено.

Нагадаємо

Після нічного ракетного удару по Одещині з-під завалів дістали тіло охоронця.

Українські Національні Новини

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