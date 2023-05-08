Ракетным ударом в Одесской области уничтожен склад Красного Креста

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«Вследствие ракетного удара по Одесской области 08.05.2023 полностью разрушено арендованное складское помещение Одесской областной организации Общества Красного Креста Украины площадью 1000 кв. м. Пожаром полностью уничтожена гуманитарная помощь для Одесской области, которая находилась на складе. На момент ракетного удара представителей Красного Креста на месте не было», - говорится в заявлении.

В организации добавили, что на данный момент предоставление гуманитарной помощи и деятельность некоторых проектов Одесской областной организации Красного Креста Украины приостановлена.

Напомним

После ночного ракетного удара по Одесской области из-под завалов достали тело охранника.