СБУ: задержана агент фсб за разведку позиций украинской ПВО вблизи Авдеевки

Служба безопасности Украины задержала агента фсб, которая пыталась выследить локации украинской ПВО вблизи Авдеевки в Донецкой области, сообщили в СБУ в понедельник, пишет УНН.

Детали

"В результате спецоперации задержан агент фсб, которая разведывала боевые позиции украинской ПВО на Авдеевском направлении", - сообщили в СБУ.

Фигуранткой, как указано, оказалась местная жительница, которая находилась в розыске за мошенничество и кражи. "Чтобы избежать наказания за эти преступления, летом 2023 года женщина сбежала в Житомирскую область. Скрываясь в арендованном доме, она активно общалась в чатах российских Телеграм-каналов, где пыталась найти заработок", - отметили в спецслужбе.

"Таким образом злоумышленница попала в поле зрения российской спецслужбы. Впоследствии ее дистанционно завербовал кадровый сотрудник фсб, личность которого установлена Службой безопасности. По его указанию агент возобновила свое общение с бывшими односельчанами в Донецкой области, чтобы "втемную" получать от них "нужную" информацию", - рассказали в СБУ.

Установлено, что предательница под видом бытовых разговоров по телефону пыталась узнать о фактах работы украинской ПВО во время воздушных атак рашистов. "В случае "подтверждения", она дальше расспрашивала об ориентировочном базировании огневых позиций зенитно-ракетных комплексов ВСУ", - указали в спецслужбе.

Разведывательная информация, как сообщили в СБУ, была нужна оккупантам для "обхода" украинской противовоздушной обороны на восточном фронте.

Однако Служба безопасности помешала враждебным планам. "Заблаговременно разоблачив российского агента, сотрудники СБУ поэтапно задокументировали ее преступные действия и провели мероприятия по обеспечению безопасности ПВО. На финальном этапе спецоперации фигурантка была задержана во временном помещении", - отметили в СБУ.

Ей сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Злоумышленница находится под стражей. Ей грозит пожизненное заключение.

Отец и сын по заказу фсб готовили ракетные удары и хоронили останки рашистов под Киевом - СБУ