Отец и сын по заказу фсб готовили ракетные удары и хоронили останки рашистов под Киевом - СБУ

Служба безопасности Украины задержала семью предателей, которые по заказу фсб готовили ракетные удары по Украине и хоронили останки погибших рашистов под Киевом, сообщили в СБУ в понедельник, пишет УНН.

Детали

Как указано, СБУ разоблачила двух агентов фсб, которые действовали в Киевской области: завербованные отец и сын готовили ракетные удары рф по столичному региону.

"В частности они "сливали" геолокации базирования Сил обороны, в том числе военнослужащих Сил специальных операций ВСУ. Также злоумышленники передавали в фсб координаты промышленных цехов, где производили украинские беспилотники. По наводке фигурантов захватчики планировали осуществить прицельные ракетные удары по украинским объектам", - сообщили в СБУ.

Однако Служба безопасности сорвала вражеские намерения. "В результате спецоперации в Киевской области оба агента были разоблачены, задокументированы их преступные действия, они задержаны. Синхронно с этим были проведены мероприятия для обеспечения безопасности подразделений ВСУ и производственных мощностей оборонно-промышленного комплекса Украины", - указали в СБУ.

Среди прочего, как отмечается, эти агенты фсб выполняли специфическое задание российской спецслужбы - искали останки рашистов, погибших во время боев за Киев.

"Фигуранты собирали фрагменты тел оккупантов в контейнеры, а затем вывозили в лесопосадки столичного региона и хоронили. После этого они направляли в фсб соответствующий "фотоотчет" с привязкой к местности и координатами места захоронения вражеских останков", - сообщили в спецслужбе.

Как установило расследование, задержанные ранее проходили службу в составе правоохранительных органов. После увольнения они были дистанционно завербованы кадровым сотрудником фсб, который "обратил внимание" на предателей после их антиукраинских комментариев в Ютубе.

"На начальных этапах сотрудничества с оккупантами сын фигуранта даже проводил онлайн-тренинги по тактической медицине для боевиков российской группировки "Ахмат", - указали в СБУ.

За отработанные задания предатели, как сообщается, получали денежное "вознаграждение" от захватчиков на собственные банковские карты.

В настоящее время обоим фигурантам сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины. Им грозит пожизненное заключение.

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