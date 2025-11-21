СБУ задержала информаторку ГРУ РФ, которая корректировала российские бомбардировки Лимана
Киев • УНН
Контрразведка СБУ задержала в Донецкой области информаторку российской военной разведки, которая корректировала удары по Лиману. 50-летняя продавщица собирала данные о ВСУ и передавала их знакомому, работающему на российскую спецслужбу.
Контрразведка Службы безопасности Украины задержала в Донецкой области еще одну информаторку российской военной разведки (более известной как ГРУ). Злоумышленница наводила сверхтяжелые управляемые авиабомбы, артобстрелы и ударные дроны РФ по Лиману. Об этом информирует УНН со ссылкой на СБУ.
Детали
По материалам дела, корректировкой вражеского огня занималась завербованная врагом 50-летняя местная продавщица, которая ждала захвата региона.
Сотрудничать с рашистами женщина начала после того, как в одном из Телеграм-каналов предложила им свою помощь в войне против Украины. Впоследствии она получила задание отслеживать и передавать ГРУ РФ координаты Сил обороны, по которым оккупанты планировали свои атаки
Отмечается, что во время разведывательных вылазок фигурантка пешком обходила прифронтовую общину, пыталась выявить и обозначить на гугл-картах геолокации запасных командных пунктов и укрепрайонов украинских защитников.
Кроме этого, женщина завуалированно выпытывала "нужную" информацию у посетителей магазина, в основном местных жителей. Собранные сведения она отправляла "связному", который оказался ее давним знакомым, выехавшим в РФ и работающим на российскую спецслужбу
Сотрудники СБУ разоблачили и задокументировали подрывную деятельность информаторки, а на финальном этапе задержали вблизи места работы.
При обыске у нее изъяли смартфон с доказательствами работы на врага.
Следователи Службы безопасности сообщили ей о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о движении, перемещении или размещении ВСУ, совершенное в условиях военного положения).
Злоумышленница находится под стражей. Ей грозит до 8 лет тюрьмы.
Напомним
СБУ задержала агентурную пару ФСБ в Шосткинском районе Сумщины, которая наводила российские "Грады" на подразделения Сил обороны. Муж и жена получили по 15 лет заключения с конфискацией имущества за государственную измену.
