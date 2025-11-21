СБУ задержала информаторку ГРУ РФ, которая корректировала российские бомбардировки Лимана

$42.150.06
48.520.22
ukenru
11:38 • 6848 просмотра
"Смерть за большие деньги": истории клиентов скандальной одесской клиники OdrexPhotoVideo
10:22 • 10370 просмотра
В НАБУ прокомментировали сообщения о допросе экс-министра юстиции Галущенко
09:41 • 13450 просмотра
Цены на газ в Европе и нефть падают на фоне мирного плана Трампа между Украиной и рф
21 ноября, 05:29 • 20798 просмотра
США предлагают Украине гарантии безопасности по модели НАТО: детали «мирного плана» Трампа
21 ноября, 04:00 • 27709 просмотра
Великобритания готовит войска для размещения в Украине на фоне нового раунда переговоров с США
21 ноября, 04:07 • 40092 просмотра
День достоинства и Свободы: события, изменившие историю Украины
21 ноября, 01:12 • 22496 просмотра
В Совбезе ООН Украина заявила о готовности рассматривать мирный план США, но не поступится суверенитетом и территорией
20 ноября, 22:25 • 24879 просмотра
США ожидают от Украины проект мирного соглашения до 27 ноября
20 ноября, 21:45 • 25226 просмотра
Зеленский о встрече с фракцией: мы не будем делать резких заявлений и настроены на четкую, честную работу
20 ноября, 20:30 • 22459 просмотра
В Тернополе из-под завалов извлекли еще одно тело: число погибших возросло до 28
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+7°
1.8м/с
94%
748мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Посол США в ООН пригрозил России санкциями и поставками оружия Украине, если Кремль не остановит войну21 ноября, 02:58 • 21580 просмотра
"Мисс Вселенная" стала представительница Мексики после скандалаPhotoVideo06:32 • 26357 просмотра
Число пострадавших от ночной атаки рф в Одессе и Запорожье возросло: показали последствияPhoto06:53 • 14472 просмотра
Полный 28-пунктный мирный план Трампа между Украиной и россией: Axios опубликовало все пункты08:00 • 22965 просмотра
План Трампа по прекращению войны в Украине стал неожиданностью для дипломатов Европы - CNN08:07 • 13252 просмотра
публикации
"Смерть за большие деньги": истории клиентов скандальной одесской клиники OdrexPhotoVideo11:38 • 6808 просмотра
Цены на газ в Европе и нефть падают на фоне мирного плана Трампа между Украиной и рф09:41 • 13427 просмотра
Полный 28-пунктный мирный план Трампа между Украиной и россией: Axios опубликовало все пункты08:00 • 23262 просмотра
День достоинства и Свободы: события, изменившие историю Украины21 ноября, 04:07 • 40080 просмотра
Сытный и питательный пирог "Киш": 5 лучших рецептов, которые получатся у каждогоPhoto20 ноября, 15:45 • 58966 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Рустем Умеров
Петр Порошенко
Стив Уиткофф
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Донецкая область
Днепропетровская область
Великобритания
Реклама
УНН Lite
Дочь поделилась трогательным признанием о борьбе Брюса Уиллиса с деменциейVideo09:58 • 6520 просмотра
"Мисс Вселенная" стала представительница Мексики после скандалаPhotoVideo06:32 • 26591 просмотра
Меган Маркл появилась на обложке Harper's BazaarPhotoVideo20 ноября, 14:45 • 39387 просмотра
Золотой унитаз "Америка" продан на аукционе Sotheby's за $12 млн19 ноября, 23:28 • 53254 просмотра
Трамп отдал дань уважения Криштиану Роналду на ужине с наследным принцем Саудовской Аравии в Белом домеPhoto19 ноября, 07:49 • 75084 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Фильм
Отопление
Тесла Модель Y

СБУ задержала информаторку ГРУ РФ, которая корректировала российские бомбардировки Лимана

Киев • УНН

 • 14653 просмотра

Контрразведка СБУ задержала в Донецкой области информаторку российской военной разведки, которая корректировала удары по Лиману. 50-летняя продавщица собирала данные о ВСУ и передавала их знакомому, работающему на российскую спецслужбу.

СБУ задержала информаторку ГРУ РФ, которая корректировала российские бомбардировки Лимана

Контрразведка Службы безопасности Украины задержала в Донецкой области еще одну информаторку российской военной разведки (более известной как ГРУ). Злоумышленница наводила сверхтяжелые управляемые авиабомбы, артобстрелы и ударные дроны РФ по Лиману. Об этом информирует УНН со ссылкой на СБУ.

Детали

По материалам дела, корректировкой вражеского огня занималась завербованная врагом 50-летняя местная продавщица, которая ждала захвата региона.

Сотрудничать с рашистами женщина начала после того, как в одном из Телеграм-каналов предложила им свою помощь в войне против Украины. Впоследствии она получила задание отслеживать и передавать ГРУ РФ координаты Сил обороны, по которым оккупанты планировали свои атаки

- говорится в сообщении.

Отмечается, что во время разведывательных вылазок фигурантка пешком обходила прифронтовую общину, пыталась выявить и обозначить на гугл-картах геолокации запасных командных пунктов и укрепрайонов украинских защитников.

Кроме этого, женщина завуалированно выпытывала "нужную" информацию у посетителей магазина, в основном местных жителей. Собранные сведения она отправляла "связному", который оказался ее давним знакомым, выехавшим в РФ и работающим на российскую спецслужбу

- сообщили в СБУ.

Сотрудники СБУ разоблачили и задокументировали подрывную деятельность информаторки, а на финальном этапе задержали вблизи места работы.

При обыске у нее изъяли смартфон с доказательствами работы на врага.

Следователи Службы безопасности сообщили ей о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о движении, перемещении или размещении ВСУ, совершенное в условиях военного положения).

Злоумышленница находится под стражей. Ей грозит до 8 лет тюрьмы.

Напомним

СБУ задержала агентурную пару ФСБ в Шосткинском районе Сумщины, которая наводила российские "Грады" на подразделения Сил обороны. Муж и жена получили по 15 лет заключения с конфискацией имущества за государственную измену.

Мужчина получил 15 лет за избиение младенца до смерти: прокуратура требует пожизненного20.11.25, 10:40 • 2968 просмотров

Вита Зеленецкая

Криминал и ЧП
российская пропаганда
Обыск
Военное положение
Война в Украине
Донецкая область
Сумская область
Служба безопасности Украины
Украина