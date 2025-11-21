СБУ затримала інформаторку гру рф, яка коригувала російські бомбардування Лимана
Київ • УНН
Контррозвідка СБУ затримала на Донеччині інформаторку російської воєнної розвідки, яка коригувала удари по Лиману. 50-річна продавчиня збирала дані про ЗСУ та передавала їх знайомому, що працює на російську спецслужбу.
Контррозвідка Служби України безпеки затримала на Донеччині ще одну інформаторку російської воєнної розвідки (більш відомої як гру). Зловмисниця наводила надважкі керовані авіабомби, артобстріли та ударні дрони рф по Лиману. Про це інформує УНН з посиланням на СБУ.
Деталі
За матеріалами справи, коригуванням ворожого вогню займалася завербована ворогом 50-річна місцева продавчиня, яка чекала на захоплення регіону.
Співпрацювати з рашистами жінка розпочала після того, як в одному з Телеграм-каналів запропонувала їм свою допомогу у війні проти України. Згодом вона отримала завдання відстежувати та передавати гру рф координати Сил оборони, по яких окупанти планували свої атаки
Зазначається, що під час розвідвилазок фігурантка пішки обходила прифронтову громаду, намагалася виявити та позначити на гугл-картах геолокації запасних командних пунктів та укріпрайонів українських захисників.
Крім цього, жінка завуальовано випитувала "потрібну" інформацію у відвідувачів магазину, здебільшого місцевих жителів. Зібрані відомості вона надсилала "зв’язковому", який виявився її давнім знайомим, що виїхав до рф та працює на російську спецслужбу
Співробітники СБУ викрили і задокументували підривну діяльність інформаторки, а на фінальному етапі затримали поблизу місця роботи.
При обшуку в неї вилучили смартфон із доказами роботи на ворога.
Слідчі Служби безпеки повідомили їй про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про рух, переміщення або розміщення ЗСУ, вчинене в умовах воєнного стану).
Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує до 8 років тюрми.
Нагадаємо
СБУ затримала агентурну пару фсб у Шосткинському районі Сумщини, яка наводила російські "Гради" на підрозділи Сил оборони. Чоловік та дружина отримали по 15 років ув'язнення з конфіскацією майна за державну зраду.
