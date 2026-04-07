СБУ задержала агента ФСБ за корректировку авиабомб ФАБ-1500 по Краматорску
Киев • УНН
Контрразведка задержала безработного, который передавал врагу координаты Сил обороны и складов. Злоумышленнику грозит пожизненное заключение за госизмену.
Контрразведка Службы безопасности Украины сообщила о задержании в Донецкой области агента российской ФСБ. Злоумышленник корректировал воздушные атаки рашистов по Краматорску, информирует УНН.
Подробности
Установлено, что фигурант отслеживал места сосредоточения личного состава и техники Сил обороны, по которым враг планировал ударить из различных видов вооружения, включая полуторатонные авиабомбы ФАБ-1500 с крылатым модулем.
Также агент должен был выявить и передать ФСБ координаты еще одних потенциальных "целей" – логистических складов с вооружением, боеприпасами и амуницией украинских войск. Сотрудники СБУ поэтапно задокументировали разведывательную активность злоумышленника и задержали его
Указывается, что вражеское задание выполнял завербованный ФСБ местный безработный. В поле зрения российской спецслужбы он попал в чатах Телеграм-каналов по поиску "легких заработков" в октябре 2025 года.
Для сбора разведданных злоумышленник обходил местность, а в случае обнаружения военных объектов – обозначал их геолокации на гугл-картах и сохранял соответствующие скриншоты на личном смартфоне. Кроме этого, агент завуалированно выпытывал информацию об оборонцах Донетчины у своих знакомых во время бытовых разговоров
Отмечается, что при обысках в помещении задержанного изъят мобильный телефон с доказательствами работы на врага. Следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Злоумышленнику грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
Напомним
На днях Военная контрразведка Службы безопасности Украины задержала на Волыни агента российских спецслужб, который отслеживал графики и маршруты движения грузовых эшелонов Укрзализныци, а затем передавал информацию врагу.
