СБУ задержала агента ФСБ за корректировку авиабомб ФАБ-1500 по Краматорску

Контрразведка Службы безопасности Украины сообщила о задержании в Донецкой области агента российской ФСБ. Злоумышленник корректировал воздушные атаки рашистов по Краматорску, информирует УНН.

Установлено, что фигурант отслеживал места сосредоточения личного состава и техники Сил обороны, по которым враг планировал ударить из различных видов вооружения, включая полуторатонные авиабомбы ФАБ-1500 с крылатым модулем.

Также агент должен был выявить и передать ФСБ координаты еще одних потенциальных "целей" – логистических складов с вооружением, боеприпасами и амуницией украинских войск. Сотрудники СБУ поэтапно задокументировали разведывательную активность злоумышленника и задержали его

Указывается, что вражеское задание выполнял завербованный ФСБ местный безработный. В поле зрения российской спецслужбы он попал в чатах Телеграм-каналов по поиску "легких заработков" в октябре 2025 года.

Для сбора разведданных злоумышленник обходил местность, а в случае обнаружения военных объектов – обозначал их геолокации на гугл-картах и сохранял соответствующие скриншоты на личном смартфоне. Кроме этого, агент завуалированно выпытывал информацию об оборонцах Донетчины у своих знакомых во время бытовых разговоров