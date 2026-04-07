СБУ затримала агента фсб за коригування авіабомб ФАБ-1500 по Краматорську

6 квітня, 18:21
Україна запропонувала рф взаємне припинення ударів по енергетиці - Зеленський
6 квітня, 16:58
"Лукашенко стане законною ціллю" - військові оцінили ризики наступу на Україну з білорусі
6 квітня, 15:34
Нардепа Качного запідозрили у незаконному збагаченні на майже 13 млн грн
6 квітня, 14:11
Як візит Зеленського до Сирії відкриває нові можливості для України
6 квітня, 13:34
В Україну йдуть заморозки та штормовий вітер, є загроза для плодових дерев
6 квітня, 12:42
Вартість домашньої паски у 2026 році зросла на 12% - аналітики
6 квітня, 09:58
Посилки, цифрові платформи, військовий збір. Комітет схвалив податкові зміни з пакету МВФ, далі - голосування ВР
6 квітня, 08:23
Дизель в Україні різко подорожчав за вихідні: де 6 квітня найдешевше заправитися
6 квітня, 06:00
Artemis II вперше за 50 років увійшла у сферу дії тяжіння МісяцяVideo
6 квітня, 04:08
В Одесі після нічної атаки рф загинули троє людей, серед них дитина - ОВА
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал
Світ
Київ
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
У рф масштабний збій у роботі інтернету, не працюють банки та держпослуги6 квітня, 19:38 • 14753 перегляди
У канадській провінції Альберта зібрали підписи для референдуму про незалежністьPhoto6 квітня, 20:28 • 8994 перегляди
Дрони атакували завод "Міндобрива" у воронезькій області рфVideo6 квітня, 21:29 • 12849 перегляди
Іран представив план припинення війни зі США та Ізраїлем - NYT23:42 • 7308 перегляди
Окупанти на Донеччині створюють реєстр дітей жертв сексуального насильства та суїцидів - ЦНСPhoto00:19 • 8366 перегляди
Як правильно обрізати виноград навесні та восени, щоб отримати щедрий урожайPhoto6 квітня, 16:13 • 21572 перегляди
Навіщо звинувачений у медичній недбалості лікар Odrex завів блог та критикує суддю? Photo6 квітня, 11:53 • 32590 перегляди
Як позбутися клопів: ефективні методи, засоби та порадиPhoto6 квітня, 10:09 • 41807 перегляди
Вербна неділя - традиції, звичаї та символи свята5 квітня, 05:22 • 128863 перегляди
Всесвітній день моркви - 4 квітня: чим корисна та скільки її варто їсти4 квітня, 14:09 • 128159 перегляди
Netflix випустив ігровий додаток Playground для дітей до восьми років00:55 • 3418 перегляди
Мене совість не мучить - Тополя про розлучення з дружиною 6 квітня, 17:48 • 13224 перегляди
Ліза Кудроу заявила що почувалася другорядною серед акторів "Друзів"PhotoVideo6 квітня, 10:58 • 23839 перегляди
Pepsi припиняє спонсорство британського фестивалю, де Каньє Вест мав виступати хедлайнером5 квітня, 15:58 • 38119 перегляди
"Уже ближче до Місяця, ніж до Землі": екіпаж Artemis II показав епічні фото з космосуPhotoVideo4 квітня, 10:47 • 49742 перегляди
СБУ затримала агента фсб за коригування авіабомб ФАБ-1500 по Краматорську

Київ • УНН

 • 1460 перегляди

Контррозвідка затримала безробітного, який передавав ворогу координати Сил оборони та складів. Зловмиснику загрожує довічне ув'язнення за держзраду.

СБУ затримала агента фсб за коригування авіабомб ФАБ-1500 по Краматорську

Контррозвідка Служби безпеки України повідомила про затримання на Донеччині агента російської фсб. Зловмисник коригував повітряні атаки рашистів по Краматорську, інформує УНН.

Встановлено, що фігурант відстежував місця зосередження особового складу і техніки Сил оборони, по яких ворог планував ударити із різних видів озброєння, включаючи півторатонні авіабомби ФАБ-1500 з крилатим модулем.

Також агент мав виявити і передати фсб координати ще одних потенційних "цілей" – логістичних складів із озброєнням, боєприпасами та амуніцією українських військ. Співробітники СБУ поетапно задокументували розвідактивність зловмисника і затримали його

Вказується, що вороже завдання виконував завербований фсб місцевий безробітний. До уваги російської спецслужби він потрапив у чатах Телеграм-каналів з пошуку "легких заробітків" у жовтні 2025 року.

Для збору розвідданих зловмисник обходив місцевість, а у разі виявлення військових об’єктів – позначав їхні геолокації на гугл-картах та зберігав відповідні скріншоти на особистому смартфоні. Крім цього, агент завуальовано випитував інформацію про оборонців Донеччини у своїх знайомих під час побутових розмов

Зазначається, що при обшуках у помешканні затриманого вилучено мобільний телефон із доказами роботи на ворога. Слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Днями Військова контррозвідка Служби безпеки України затримала на Волині агента російських спецслужб, який відстежував графіки та маршрути руху вантажних ешелонів Укрзалізниці, а потім передавав інформацію ворогу.

Коригував ракетні удари по Одесі для фсб - СБУ затримала "крота" в ДПСУ17.03.26, 10:37 • 4852 перегляди

Вадим Хлюдзинський

