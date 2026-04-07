СБУ затримала агента фсб за коригування авіабомб ФАБ-1500 по Краматорську
Київ • УНН
Контррозвідка затримала безробітного, який передавав ворогу координати Сил оборони та складів. Зловмиснику загрожує довічне ув'язнення за держзраду.
Контррозвідка Служби безпеки України повідомила про затримання на Донеччині агента російської фсб. Зловмисник коригував повітряні атаки рашистів по Краматорську, інформує УНН.
Деталі
Встановлено, що фігурант відстежував місця зосередження особового складу і техніки Сил оборони, по яких ворог планував ударити із різних видів озброєння, включаючи півторатонні авіабомби ФАБ-1500 з крилатим модулем.
Також агент мав виявити і передати фсб координати ще одних потенційних "цілей" – логістичних складів із озброєнням, боєприпасами та амуніцією українських військ. Співробітники СБУ поетапно задокументували розвідактивність зловмисника і затримали його
Вказується, що вороже завдання виконував завербований фсб місцевий безробітний. До уваги російської спецслужби він потрапив у чатах Телеграм-каналів з пошуку "легких заробітків" у жовтні 2025 року.
Для збору розвідданих зловмисник обходив місцевість, а у разі виявлення військових об’єктів – позначав їхні геолокації на гугл-картах та зберігав відповідні скріншоти на особистому смартфоні. Крім цього, агент завуальовано випитував інформацію про оборонців Донеччини у своїх знайомих під час побутових розмов
Зазначається, що при обшуках у помешканні затриманого вилучено мобільний телефон із доказами роботи на ворога. Слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.
Нагадаємо
Днями Військова контррозвідка Служби безпеки України затримала на Волині агента російських спецслужб, який відстежував графіки та маршрути руху вантажних ешелонів Укрзалізниці, а потім передавав інформацію ворогу.
