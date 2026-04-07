СБУ затримала агента фсб за коригування авіабомб ФАБ-1500 по Краматорську

Контррозвідка Служби безпеки України повідомила про затримання на Донеччині агента російської фсб. Зловмисник коригував повітряні атаки рашистів по Краматорську, інформує УНН.

Встановлено, що фігурант відстежував місця зосередження особового складу і техніки Сил оборони, по яких ворог планував ударити із різних видів озброєння, включаючи півторатонні авіабомби ФАБ-1500 з крилатим модулем.

Також агент мав виявити і передати фсб координати ще одних потенційних "цілей" – логістичних складів із озброєнням, боєприпасами та амуніцією українських військ. Співробітники СБУ поетапно задокументували розвідактивність зловмисника і затримали його

Вказується, що вороже завдання виконував завербований фсб місцевий безробітний. До уваги російської спецслужби він потрапив у чатах Телеграм-каналів з пошуку "легких заробітків" у жовтні 2025 року.

Для збору розвідданих зловмисник обходив місцевість, а у разі виявлення військових об’єктів – позначав їхні геолокації на гугл-картах та зберігав відповідні скріншоти на особистому смартфоні. Крім цього, агент завуальовано випитував інформацію про оборонців Донеччини у своїх знайомих під час побутових розмов