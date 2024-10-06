Сборная Украины по футзалу завоевала «бронзу» на чемпионате мира
Киев • УНН
Украина разгромила Францию со счетом 7:1 в матче за третье место на ЧМ-2024 по футзалу. Это первая медаль сборной Украины на чемпионатах мира по этому виду спорта.
Сборная Украины по футзалу, разгромив сборную Франции - 7:1 в матче за третье место на чемпионате мира - 2024, завоевала бронзу. Об этом сообщает Ассоциация футзала Украины, передает УНН.
Детали
Украина побеждает Францию. Сборная Украины впервые в истории завоевывает медали чемпионата мира. Поздравляем с бронзой, Украина
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В матче против Франции Украине уже на 10-ой минуте первого тайма удалось открыть счет благодаря голу Чернявского. На 22-ой минуте Зварич удвоил преимущество, но через минуту Франция усилиями Саадауи сократила отставание. Однако, до конца матча Украина забила еще 5 раз, что позволило завоевать бронзовые медали - 7:1. Это является наивысшим достижением Украины на турнире. До этого было лишь 4 место на чемпионатах мира.
Сборная Украины по футзалу на чемпионате мира выступала в одной группе с Аргентиной, Афганистаном и Анголой, где заняла второе место, что позволило пробиться в ⅛, где Украине противостояли Нидерланды.
Украина в ⅛ переиграла Нидерланды со счетом - 3:1, в 1/4 победила Венесуэлу - 9:4, а в полуфинале, к сожалению, уступила Бразилии - 3:2.
Финальный поединок чемпионата мира между Бразилией и Аргентиной состоится сегодня в 18:00.
Напомним,
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