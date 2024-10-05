ФІФА планує внести футзал і пляжний футбол до програми Олімпійських ігор
Київ • УНН
ФІФА планує запропонувати МОК додати футзал та пляжний футбол до програми літніх Олімпіад. Також пропонується збільшити кількість жіночих футбольних збірних на Олімпіаді з 12 до 16.
Міжнародна федерація футболу (ФІФА) запропонує Міжнародному олімпійському комітету (МОК) додати футзал та пляжний футбол до програми літніх Олімпійських ігор. Про це йдеться у документі ФІФА на офіційному сайті про стратегічні цілі на 2023-2027 роки, пише УНН.
З огляду на рівень участі у всьому світі, FIFA запропонує, щоб футзал і пляжний футбол розглядалися як окремі футбольні дисципліни на майбутніх Олімпійських іграх
Окрім цього, ФІФА запропонувала збільшити кількість жіночих футбольних збірних на Олімпіаді – з 12 до 16. З таким форматом виступають на Іграх чоловічі збірні.
Також повідомляється, що МОК уже впровадив новий формат клубного чемпіонату світу-2025 і Міжконтинентальний кубок замість старого формату клубного ЧС.
Остаточне рішення залишається за МОК, однак коли саме комітет розгляне запропоновані зміни від ФІФА – наразі невідомо.
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