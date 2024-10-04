Суд ЄС: правила трансферів ФІФА порушують закон про вільне пересування працівників
Київ • УНН
Європейський суд постановив, що деякі правила ФІФА щодо трансферів футболістів суперечать законодавству ЄС про вільне пересування працівників. Рішення може мати значні наслідки для трансферного ринку.
Деякі правила, пов'язані з футбольним ринком (і містяться в "Регламенті про статус і трансфер гравців"), суперечать законодавству ЄС.
Пише УНН із посиланням на Österreich.
Згідно з рішенням Європейського суду в Люксембурзі, певні правила ФІФА щодо трансферів гравців порушують свободу пересування, надану законодавством ЄС щодо трансферів футболістів. ФІФА поки не прокоментувала це рішення, яке може мати далекосяжні наслідки для трансферного ринку.
Довідка
У 2014 році Лассана Діарра - колишній півзахисник "Челсі", "Арсеналу" та "Реала" - залишив московський "Локомотив" лише через рік після підписання чотирирічного контракту: клуб подав апеляцію до палати з вирішення спорів ФІФА, стверджуючи, що гравець порушив правила під час розірвання контракту, пішовши без поважної причини після скорочення зарплати.
Діарра мав пропозицію від бельгійського клубу "Шарлеруа", яку він відкликав після того, як ФІФА відмовилася підписати трансферний сертифікат. Це завадило півзахиснику приєднатися до бельгійської федерації. У 2015 році ФІФА вирішила, що Діарра повинен виплатити "Локомотиву" 10 мільйонів євро компенсації, що і стало причиною позову, поданого гравцем.
Проти ФІФА та бельгійської федерації. Бельгійський суддя передав до Суду ЄС для попереднього рішення питання про те, чи відповідають правила ФІФА статтям 45 (свобода пересування працівників) і 101 (заборона картелів) Договору про функціонування Європейського Союзу (ДФЄС). Ці ж статті стосуються і справи про Суперлігу.
Бельгійський суддя поставив Суду ЄС попереднє запитання про те, чи відповідають правила ФІФА статтям 45 (свобода пересування працівників) і 101 (заборона картелів) Договору про функціонування Європейського Союзу (TFEU).
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Апеляційний суд міста Монс, Бельгія, звернувся до Суду ЄС з питанням, чи сумісні ці правила з правом на вільне пересування працівників та законодавством про конкуренцію.
"Суд встановив, що всі ці правила суперечать законодавству ЄС. По-перше, правила, про які йде мова, є такими, що перешкоджають вільному пересуванню професійних футболістів, які бажають розвивати свою діяльність шляхом переходу на роботу в новий клуб, розташований на території іншої держави-члена Європейського Союзу", - пише Суд ЄС.
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