Суд ЄС: правила трансферів ФІФА порушують закон про вільне пересування працівників

ukenru
06:19 • 31301 перегляди

Україна та США зустрінуться в Ер-Ріяді після російсько-американських переговорів

Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 80205 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 134801 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 182550 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 140706 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Ексклюзив
24 березня, 11:21 • 126578 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

Ексклюзив
24 березня, 11:09 • 123002 перегляди

Фармацевтика на війні: "Лікарі без кордонів" розповіли, чи є шанс на доступність ліків біля фронту

Ексклюзив
24 березня, 11:02 • 159281 перегляди

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Ексклюзив
24 березня, 09:46 • 76595 перегляди

Депресія: психологиня розповіла, як розпізнати, лікувати та впоратися зі стресом

24 березня, 08:52 • 84793 перегляди

Зеленський підписав закон про підвищення акцизу на тютюнові вироби

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
2.2 м/с
90 %
749 мм
Похмуро, опадів не очікується в найближчі 2 години
Популярнi новини
Сенатори закликають Трампа передати Києву 300 млрд доларів заморожених активів рф - ЗМІ

Сенатори закликають Трампа передати Києву 300 млрд доларів заморожених активів рф - ЗМІ

24 березня, 23:24 • 70553 перегляди
Ізюм зазнав масованої атаки "шахедами": у місті спалахнула пожежа

Ізюм зазнав масованої атаки "шахедами": у місті спалахнула пожежа

25 березня, 00:37 • 63502 перегляди
кремль більш зацікавлений у співпраці зі США, ніж у припиненні вогню - ISW

кремль більш зацікавлений у співпраці зі США, ніж у припиненні вогню - ISW

25 березня, 01:10 • 61768 перегляди
Військові моряки показали знищення ворожої міни біля узбережжя Одеси

Військові моряки показали знищення ворожої міни біля узбережжя Одеси

25 березня, 01:26 • 62044 перегляди
Рубіо назвав єдину людину, здатну посадити Україну та росію за стіл переговорів

Рубіо назвав єдину людину, здатну посадити Україну та росію за стіл переговорів

25 березня, 01:55 • 58136 перегляди
Публікації
Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

04:30 • 35859 перегляди
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 182604 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 159302 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 193511 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 527715 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

08:19 • 149 перегляди
Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

07:13 • 4574 перегляди
У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

24 березня, 19:57 • 15286 перегляди
Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

24 березня, 16:15 • 40591 перегляди
Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

24 березня, 15:51 • 39607 перегляди
Актуальне
Суд ЄС: правила трансферів ФІФА порушують закон про вільне пересування працівників

Суд ЄС: правила трансферів ФІФА порушують закон про вільне пересування працівників

Київ • УНН

 • 14515 перегляди

Європейський суд постановив, що деякі правила ФІФА щодо трансферів футболістів суперечать законодавству ЄС про вільне пересування працівників. Рішення може мати значні наслідки для трансферного ринку.

Деякі правила, пов'язані з футбольним ринком (і містяться в "Регламенті про статус і трансфер гравців"), суперечать законодавству ЄС.

Пише УНН із посиланням на Österreich.

Згідно з рішенням Європейського суду в Люксембурзі, певні правила ФІФА щодо трансферів гравців порушують свободу пересування, надану законодавством ЄС щодо трансферів футболістів. ФІФА поки не прокоментувала це рішення, яке може мати далекосяжні наслідки для трансферного ринку.

Довідка

У 2014 році Лассана Діарра - колишній півзахисник "Челсі", "Арсеналу" та "Реала" - залишив московський "Локомотив" лише через рік після підписання чотирирічного контракту: клуб подав апеляцію до палати з вирішення спорів ФІФА, стверджуючи, що гравець порушив правила під час розірвання контракту, пішовши без поважної причини після скорочення зарплати.

Діарра мав пропозицію від бельгійського клубу "Шарлеруа", яку він відкликав після того, як ФІФА відмовилася підписати трансферний сертифікат. Це завадило півзахиснику приєднатися до бельгійської федерації. У 2015 році ФІФА вирішила, що Діарра повинен виплатити "Локомотиву" 10 мільйонів євро компенсації, що і стало причиною позову, поданого гравцем.

Проти ФІФА та бельгійської федерації. Бельгійський суддя передав до Суду ЄС для попереднього рішення питання про те, чи відповідають правила ФІФА статтям 45 (свобода пересування працівників) і 101 (заборона картелів) Договору про функціонування Європейського Союзу (ДФЄС). Ці ж статті стосуються і справи про Суперлігу.

Бельгійський суддя поставив Суду ЄС попереднє запитання про те, чи відповідають правила ФІФА статтям 45 (свобода пересування працівників) і 101 (заборона картелів) Договору про функціонування Європейського Союзу (TFEU).

Спортсмени, які посіли з 4 по 6 місце на Олімпіаді в Парижі, отримають по 250-150 тис. грн - Кабмін20.09.24, 15:14 • 13412 переглядiв

Апеляційний суд міста Монс, Бельгія, звернувся до Суду ЄС з питанням, чи сумісні ці правила з правом на вільне пересування працівників та законодавством про конкуренцію.

"Суд встановив, що всі ці правила суперечать законодавству ЄС. По-перше, правила, про які йде мова, є такими, що перешкоджають вільному пересуванню професійних футболістів, які бажають розвивати свою діяльність шляхом переходу на роботу в новий клуб, розташований на території іншої держави-члена Європейського Союзу", - пише Суд ЄС.

Нагадаємо

Бідний про заяву віцепрезидента МОК щодо можливого поновлення членства рф: спортивна спільнота дуже обурена.

ФІФА наклала санкції на жіночу збірну Канади з футболу за порушення під час Олімпійського турніру28.07.24, 06:49 • 31413 переглядiв

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

СпортНовини Світу
yevropeiskyi-soiuzЄвропейський Союз
liuksemburhЛюксембург
paryzhПариж
belhiiaБельгія

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$273.96
Brent
$72.66
Bitcoin
$86,479.10
S&P 500
$5,758.77
Газ TTF
$42.05
Золото
$3,044.26
Ethereum
$2,055.54