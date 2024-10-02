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Бідний про заяву віцепрезидента МОК щодо можливого поновлення членства рф: спортивна спільнота дуже обурена

Бідний про заяву віцепрезидента МОК щодо можливого поновлення членства рф: спортивна спільнота дуже обурена

Київ • УНН

 • 16249 перегляди

Матвій Бідний висловив обурення заявами віцепрезидента МОК про повернення росії до міжнародного спорту. Міністр запропонував Самаранчу відвідати Україну, щоб побачити наслідки російської агресії.

Міністр молоді та спорту Матвій Бідний прокоментував AFP заяви віцепрезидента Міжнародного олімпійського комітету та кандидата на посаду президента організації Хуана Антоніо Самаранча-молодшого щодо можливого повернення росії до міжнародної спортивної спільноти. Бідний заявив, що ці висловлювання глибоко обурили та здивували українську спортивну спільноту. Про це УНН повідомляє з посилання на Мінмолодьспорт.

"Вся українська спортивна спільнота була дуже здивована і обурена заявами віцепрезидента МОК, кандидата на посаду президента Хуана Антоніо Самаранча-молодшого. Він кілька разів, зокрема на останній конференції в Будапешті, заявив, що залишилася незавершена справа — мовляв, треба працювати над поверненням російського олімпійського комітету до складу МОК", - зазначив міністр.

Бідний зауважив, що ще більш дивною була його заява про те, що МОК не повинен займати якусь сторону, бо це означає відгородитися від якоїсь іншої сторони.

"Хотілося б зрозуміти, що саме мав на увазі пан Самаранч. На нашу думку, це свідчить про те, що він, можливо, не зовсім обізнаний у тому, що відбувається в Україні та про злочини, які вчиняє росія. росія під санкціями, засуджена всіма цивілізованими країнами світу", - додав Бідний.

Очільник Мінмолодьспорту висловив готовність запросити Самаранча до України, щоб той особисто ознайомився з наслідками російської агресії.

"Думаю, ми могли б запропонувати пану Самаранчу відвідати Україну — показати йому зруйновані спортивні споруди, дати змогу поспілкуватися з атлетами, у яких загинули близькі через російську агресію. Сподіваємося, що це була просто прикра помилка. Але якщо це є потуранням агресору, то це несумісне з амбіціями пана Самаранча стати президентом організації, яка покликана бути лідером світового спортивного руху", - підкреслив міністр.

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Бідний наголосив, що керівник такої організації не може не усвідомлювати відповідальність, яка лежить на МОК.

"Він як голова повинен наслідувати принципи справедливості, миру та міжнародного права. Такі заяви є для нас дивними й ганебними", — резюмував він.

Бідний зазначив, що росія використовує спорт як інструмент пропаганди та просування своїх інтересів.

"Спорт — це одна з тих сфер, яку росія прямо використовує для пропаганди, щоб підкреслити свою могутність і міжнародний авторитет. Спортсмени, які беруть участь у міжнародних змаганнях, служать інструментом для просування російських інтересів. Тому міжнародна спортивна спільнота повинна зробити все можливе, щоб забезпечити справедливий мир у світі", — зазначив міністр.

Бідний заявив, що Україна очікує відповідальної позиції від організації, яка є лідером міжнародного спортивного руху, і що МОК буде дотримуватися норм міжнародного права.

"Якщо є країна, яка порушує ці норми і використовує спорт як інструмент пропаганди та виправдання своїх злочинних дій, її треба позбавити можливості брати участь у міжнародних змаганнях. Сподіваємося, що в МОК вистачить розуміння власної відповідальності для прийняття правильних рішень", — резюмував Бідний.

Нагадаємо

Раніше кандидат у президенти Міжнародного олімпійського комітету, іспанець Хуан Антоніо Самаранч-молодший заявив, що організація має розглянути поновлення у правах росії після дотримання нею всіх норм відповідності.

Україна висловила обурення заявою віцепрезидента МОК Самаранча щодо можливого поновлення членства рф.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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