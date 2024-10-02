Бідний про заяву віцепрезидента МОК щодо можливого поновлення членства рф: спортивна спільнота дуже обурена

Міністр молоді та спорту Матвій Бідний прокоментував AFP заяви віцепрезидента Міжнародного олімпійського комітету та кандидата на посаду президента організації Хуана Антоніо Самаранча-молодшого щодо можливого повернення росії до міжнародної спортивної спільноти. Бідний заявив, що ці висловлювання глибоко обурили та здивували українську спортивну спільноту. Про це УНН повідомляє з посилання на Мінмолодьспорт.

"Вся українська спортивна спільнота була дуже здивована і обурена заявами віцепрезидента МОК, кандидата на посаду президента Хуана Антоніо Самаранча-молодшого. Він кілька разів, зокрема на останній конференції в Будапешті, заявив, що залишилася незавершена справа — мовляв, треба працювати над поверненням російського олімпійського комітету до складу МОК", - зазначив міністр.

Бідний зауважив, що ще більш дивною була його заява про те, що МОК не повинен займати якусь сторону, бо це означає відгородитися від якоїсь іншої сторони.

"Хотілося б зрозуміти, що саме мав на увазі пан Самаранч. На нашу думку, це свідчить про те, що він, можливо, не зовсім обізнаний у тому, що відбувається в Україні та про злочини, які вчиняє росія. росія під санкціями, засуджена всіма цивілізованими країнами світу", - додав Бідний.

Очільник Мінмолодьспорту висловив готовність запросити Самаранча до України, щоб той особисто ознайомився з наслідками російської агресії.

"Думаю, ми могли б запропонувати пану Самаранчу відвідати Україну — показати йому зруйновані спортивні споруди, дати змогу поспілкуватися з атлетами, у яких загинули близькі через російську агресію. Сподіваємося, що це була просто прикра помилка. Але якщо це є потуранням агресору, то це несумісне з амбіціями пана Самаранча стати президентом організації, яка покликана бути лідером світового спортивного руху", - підкреслив міністр.

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Бідний наголосив, що керівник такої організації не може не усвідомлювати відповідальність, яка лежить на МОК.

"Він як голова повинен наслідувати принципи справедливості, миру та міжнародного права. Такі заяви є для нас дивними й ганебними", — резюмував він.

Бідний зазначив, що росія використовує спорт як інструмент пропаганди та просування своїх інтересів.

"Спорт — це одна з тих сфер, яку росія прямо використовує для пропаганди, щоб підкреслити свою могутність і міжнародний авторитет. Спортсмени, які беруть участь у міжнародних змаганнях, служать інструментом для просування російських інтересів. Тому міжнародна спортивна спільнота повинна зробити все можливе, щоб забезпечити справедливий мир у світі", — зазначив міністр.

Бідний заявив, що Україна очікує відповідальної позиції від організації, яка є лідером міжнародного спортивного руху, і що МОК буде дотримуватися норм міжнародного права.

"Якщо є країна, яка порушує ці норми і використовує спорт як інструмент пропаганди та виправдання своїх злочинних дій, її треба позбавити можливості брати участь у міжнародних змаганнях. Сподіваємося, що в МОК вистачить розуміння власної відповідальності для прийняття правильних рішень", — резюмував Бідний.

Нагадаємо

Раніше кандидат у президенти Міжнародного олімпійського комітету, іспанець Хуан Антоніо Самаранч-молодший заявив, що організація має розглянути поновлення у правах росії після дотримання нею всіх норм відповідності.

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