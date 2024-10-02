Бедный о заявлении вице-президента МОК о возможном восстановлении членства рф: спортивное сообщество очень возмущено

Министр молодежи и спорта Матвей Бедный прокомментировал AFP заявления вице-президента Международного олимпийского комитета и кандидата на пост президента организации Хуана Антонио Самаранча-младшего относительно возможного возвращения россии в международное спортивное сообщество. Бедный заявил, что эти высказывания глубоко возмутили и удивили украинское спортивное сообщество. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Минмолодежьспорт.

"Все украинское спортивное сообщество было очень удивлено и возмущено заявлениями вице-президента МОК, кандидата на пост президента Хуана Антонио Самаранча-младшего. Он несколько раз, в частности на последней конференции в Будапеште, заявил, что осталось незавершенное дело - мол, надо работать над возвращением российского олимпийского комитета в состав МОК", - отметил министр.

Бедный отметил, что еще более странным было его заявление о том, что МОК не должен занимать какую-то сторону, потому что это означает отгородиться от какой-то другой стороны.

"Хотелось бы понять, что именно имел в виду господин Самаранч. По нашему мнению, это свидетельствует о том, что он, возможно, не совсем осведомлен в том, что происходит в Украине и о преступлениях, которые совершает россия. россия под санкциями, осуждена всеми цивилизованными странами мира", - добавил Бедный.

Он выразил готовность пригласить Самаранча в Украину, чтобы тот лично ознакомился с последствиями российской агрессии.

"Думаю, мы могли бы предложить господину Самаранчу посетить Украину - показать ему разрушенные спортивные сооружения, дать возможность пообщаться с атлетами, у которых погибли близкие из-за российской агрессии. Надеемся, что это была просто досадная ошибка. Но если это является попустительством агрессору, то это несовместимо с амбициями господина Самаранча стать президентом организации, которая призвана быть лидером мирового спортивного движения", - подчеркнул министр.

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Бедный подчеркнул, что руководитель такой организации не может не осознавать ответственность, которая лежит на МОК.

"Он как глава должен следовать принципам справедливости, мира и международного права. Такие заявления являются для нас странными и позорными", - резюмировал он.

Бедный отметил, что россия использует спорт как инструмент пропаганды и продвижения своих интересов.

"Спорт - это одна из тех сфер, которую россия прямо использует для пропаганды, чтобы подчеркнуть свое могущество и международный авторитет. Спортсмены, участвующие в международных соревнованиях, служат инструментом для продвижения российских интересов. Поэтому международное спортивное сообщество должно сделать все возможное, чтобы обеспечить справедливый мир в мире", - отметил министр.

Бедный заявил, что Украина ожидает ответственной позиции от организации, которая является лидером международного спортивного движения, и что МОК будет придерживаться норм международного права.

"Если есть страна, которая нарушает эти нормы и использует спорт как инструмент пропаганды и оправдания своих преступных действий, ее надо лишить возможности участвовать в международных соревнованиях. Надеемся, что у МОК хватит понимания собственной ответственности для принятия правильных решений", - резюмировал Бедный.

Напомним

Ранее кандидат в президенты Международного олимпийского комитета, испанец Хуан Антонио Самаранч-младший заявил, что организация должна рассмотреть восстановление в правах россии после соблюдения ею всех норм соответствия.

Украина выразила возмущение заявлением вице-президента МОК Самаранча о возможном возобновлении членства рф.