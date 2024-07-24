На Парламентской площади в Лондоне установили экспозицию, посвященную спортсменам, которые погибли во время войны в Украине. Об этом пишет УНН со ссылкой на Национальный олимпийский комитет Украины.

Детали

Отмечается, что экспозицию установили при поддержке правительства Великобритании, Национального олимпийского комитета Украины, а также Спортивного комитета Украины.

На 3D-дисплее появляется ужасная цифра «487» - приблизительное количество украинских спортсменов, погибших на войне по состоянию на начало июля 2024 года.

Вокруг дисплея выставлены спортивные реквизиты. Они воспроизводят некоторые из видов спорта, которыми занимался ряд из 487 погибших атлетов. Экспозиция напоминает о разрушительных последствиях войны - рассказали в Национальном олимпийском комитете.

Напомним,

В Мюнхене, накануне матча Украины в Евро-2024, в центре города установили часть из разрушенных трибун харьковского стадиона, который уничтожили оккупационные войска рф. Инсталляция призвана привлечь внимание международного сообщества на военные преступления РФ