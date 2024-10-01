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Україна висловила обурення заявою віцепрезидента МОК Самаранча щодо можливого поновлення членства рф: деталі

Україна висловила обурення заявою віцепрезидента МОК Самаранча щодо можливого поновлення членства рф: деталі

Київ • УНН

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МЗС та Мінмолодьспорту України засудили висловлювання віцепрезидента МОК про можливе повернення рф до міжнародного спорту. Вони наголосили на неприйнятності таких пропозицій через триваючу агресію росії проти України.

Міністерство закордонних справ України та Міністерство молоді та спорту України обурені висловлюваннями віцепрезидента Міжнародного олімпійського комітету та кандидата на пост президента МОК Хуана Антоніо Самаранча-молодшого щодо можливого повернення російської федерації до міжнародної спортивної спільноти, передає УНН із посиланням на МЗС.

Деталі

Віцепрезидент МОК продемонстрував зневагу не лише до України, але і до основоположних принципів Олімпійської Хартії, заявивши про необхідність "працювати дуже наполегливо", щоб "негайно" відновити членство росії в Міжнародному олімпійському комітеті після повернення нею до відповідності Хартії, та прикривши свої слова тим, що МОК нібито не повинен "займати сторін" у конфліктах, а російська агресія є лише одним із "сорока з гаком" збройних конфліктів у світі.

"Вважаємо, що такі заяви свідчать про недостатню обізнаність віцепрезидента МОК щодо російської агресії або його бажання виправдовувати агресора, що є несумісним з прагненням зайняти пост Президента Міжнародного олімпійського комітету. Лідер олімпійського руху має дотримуватися принципів миру, справедливості та поваги до міжнародного права.

Мусимо нагадати, що санкції, ізоляція та відсторонення РФ від міжнародних спортивних подій відбулися у відповідь на її неспровоковане повномасштабне вторгнення в Україну та звірства, яких Європа не бачила з часів Другої світової війни", - йдеться у заяві.

У МЗС додали, що станом на зараз ця причина жодним чином не змінилася - росія так і не припинила агресії та звірств. Вона продовжує жорстоку війну проти України, яка вже призвела до загибелі тисяч мирних українців, зокрема понад 500 українських спортсменів та тренерів, пошкодження та руйнування понад 500 спортивних обʼєктів в Україні, включно з 16 базами олімпійської, паралімпійської та дефлімпійської підготовки.

"На тлі триваючої агресивної війни своєї держави проти України, російські спортивні чиновники продовжують агресивну риторику та демонструють повне небажання Росії дотримуватися принципів миру та поваги. Це ще одне підтвердження загальновідомого факту, що спорт у Російській Федерації є продовженням державної політики та використовується російською владою як інструмент пропаганди війни та гібридного впливу.

Пропозиції щодо можливого повернення російських спортсменів до міжнародної спортивної спільноти є категорично неприйнятними та обурливими", - йдеться у заяві.

У дипвідомстві нагадали, що Олімпійський рух заснований на принципах миру, поваги та взаєморозуміння між народами. Пропозиції повернення росії до міжнародної спортивної спільноти без виконання нею міжнародних зобов'язань та припинення агресії проти України підривають ці принципи.

"Закликаємо МОК та його членів залишатися вірними олімпійським цінностям та не допустити повернення російських та білоруських спортсменів до міжнародних змагань, допоки триває російська агресія проти України.

Наполягаємо на збереженні та посиленні чинних санкцій проти спортивних федерацій росії та білорусі, а також громадян цих країн.

Висловлюємо щиру вдячність міжнародній спільноті за підтримку України у цей складний час та розраховуємо на подальшу солідарність у боротьбі за мир та справедливість", - йдеться у заяві.

Нагадаємо

Раніше кандидат у президенти Міжнародного олімпійського комітету, іспанець Хуан Антоніо Самаранч-молодший заявив, що організація має розглянути поновлення у правах росії після дотримання нею всіх норм відповідності.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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