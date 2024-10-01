Украина выразила возмущение заявлением вице-президента МОК Самаранча относительно возможного возобновления членства рф: детали

Министерство иностранных дел Украины и Министерство молодежи и спорта Украины возмущены высказываниями вице-президента Международного олимпийского комитета и кандидата на пост президента МОК Хуана Антонио Самаранча-младшего относительно возможного возвращения российской федерации в международное спортивное сообщество, передает УНН со ссылкой на МИД.

Детали

Вице-президент МОК продемонстрировал пренебрежение не только к Украине, но и к основополагающим принципам Олимпийской Хартии, заявив о необходимости "работать очень настойчиво", чтобы "немедленно" восстановить членство России в Международном олимпийском комитете после возвращения ее к соответствию Хартии, и прикрыв свои слова тем, что МОК якобы не должен "занимать сторон" в конфликтах, а российская агрессия является лишь одним из "сорока с лишним" вооруженных конфликтов в мире.

"Считаем, что такие заявления свидетельствуют о недостаточной осведомленности вице-президента МОК относительно российской агрессии или его желание оправдывать агрессора, что несовместимо со стремлением занять пост Президента Международного олимпийского комитета. Лидер олимпийского движения должен придерживаться принципов мира, справедливости и уважения к международному праву.

Должны напомнить, что санкции, изоляция и отстранение РФ от международных спортивных событий произошли в ответ на ее неспровоцированное полномасштабное вторжение в Украину и зверства, которых Европа не видела со времен Второй мировой войны", - говорится в заявлении.

В МИД добавили, что по состоянию на сейчас эта причина никоим образом не изменилась - Россия так и не прекратила агрессию и зверства. Она продолжает жестокую войну против Украины, которая уже привела к гибели тысяч мирных украинцев, в том числе более 500 украинских спортсменов и тренеров, повреждению и разрушению более 500 спортивных объектов в Украине, включая 16 баз олимпийской, паралимпийской и дефлимпийской подготовки.

"На фоне продолжающейся агрессивной войны своего государства против Украины, российские спортивные чиновники продолжают агрессивную риторику и демонстрируют полное нежелание России придерживаться принципов мира и уважения. Это еще одно подтверждение общеизвестного факта, что спорт в Российской Федерации является продолжением государственной политики и используется российскими властями как инструмент пропаганды войны и гибридного влияния.

Предложения о возможном возвращении российских спортсменов в международное спортивное сообщество являются категорически неприемлемыми и возмутительными", - говорится в заявлении.

В дипведомстве напомнили, что Олимпийское движение основано на принципах мира, уважения и взаимопонимания между народами. Предложения возвращения России в международное спортивное сообщество без выполнения ею международных обязательств и прекращения агрессии против Украины подрывают эти принципы.

"Призываем МОК и его членов оставаться верными олимпийским ценностям и не допустить возвращения российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям, пока продолжается российская агрессия против Украины.

Настаиваем на сохранении и усилении действующих санкций против спортивных федераций России и Беларуси, а также граждан этих стран.

Выражаем искреннюю благодарность международному сообществу за поддержку Украины в это сложное время и рассчитываем на дальнейшую солидарность в борьбе за мир и справедливость", - говорится в заявлении.

Напомним

Ранее кандидат в президенты Международного олимпийского комитета, испанец Хуан Антонио Самаранч-младший заявил, что организация должна рассмотреть восстановление в правах России после соблюдения ею всех норм соответствия.