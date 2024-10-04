Суд ЄС: правила трансферів ФІФА порушують закон про вільне пересування працівників

Некоторые правила, связанные с футбольным рынком (и содержащиеся в «Регламенте о статусе и трансфере игроков»), противоречат законодательству ЕС.

Пишет УНН со ссылкой на Österreich.

Согласно решению Европейского суда в Люксембурге, определенные правила ФИФА в отношении трансферов игроков нарушают свободу передвижения, предоставленную законодательством ЕС в отношении трансферов футболистов. ФИФА пока не прокомментировала это решение, которое может иметь далеко идущие последствия для трансферного рынка.

Справка

В 2014 году Лассана Диарра - бывший полузащитник «Челси», «Арсенала» и «Реала» - покинул московский «Локомотив» лишь через год после подписания четырехлетнего контракта: клуб подал апелляцию в палату по разрешению споров ФИФА, утверждая, что игрок нарушил правила при расторжении контракта, уйдя без уважительной причины после сокращения зарплаты.

Диарра имел предложение от бельгийского клуба «Шарлеруа», которое он отозвал после того, как ФИФА отказалась подписать трансферный сертификат. Это помешало полузащитнику присоединиться к бельгийской федерации. В 2015 году ФИФА решила, что Диарра должен выплатить «Локомотиву» 10 миллионов евро компенсации, что и стало причиной иска, поданного игроком.

Против ФИФА и бельгийской федерации. Бельгийский судья передал в Суд ЕС для предварительного решения вопрос о том, соответствуют ли правила ФИФА статьям 45 (свобода передвижения работников) и 101 (запрет картелей) Договора о функционировании Европейского Союза (ДФЕС). Эти же статьи касаются и дела о Суперлиге.

Бельгийский судья задал Суду ЕС предварительный вопрос о том, соответствуют ли правила ФИФА статьям 45 (свобода передвижения работников) и 101 (запрет картелей) Договора о функционировании Европейского Союза (TFEU).

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Апелляционный суд города Монс, Бельгия, обратился в Суд ЕС с вопросом, совместимы ли эти правила с правом на свободное передвижение работников и законодательством о конкуренции.

«Суд установил, что все эти правила противоречат законодательству ЕС. Во-первых, правила, о которых идет речь, являются препятствующими свободному передвижению профессиональных футболистов, желающих развивать свою деятельность путем перехода на работу в новый клуб, расположенный на территории другого государства-члена Европейского Союза», - пишет Суд ЕС.

Напомним,

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