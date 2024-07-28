Киев • УНН
ФИФА наложила санкции на Канадскую футбольную ассоциацию за нарушения на Олимпийских играх 2024. Сборная потеряет 6 очков в группе, заплатит штраф, а тренеры отстранены на год за использование дронов.
ФИФА наложила санкции на женскую сборную Канады на Олимпийских играх. Об этом сообщает ФИФА, передает УНН.
Детали
ФИФА объявила о наложении санкций на Канадскую футбольную ассоциацию (CSA) из-за нарушений во время женского олимпийского футбольного турнира на Играх в Париже 2024 года.
CSA потеряет шесть очков в группе A и заплатит штраф в размере 200 000 швейцарских франков.
Также от футбольной деятельности на один год отстранены три официальных лица CSA - Беверли Пристмен, Джозефа Ломбарди и Жасмин Мандер.
Санкции связаны с использованием дронов во время тренировок, что нарушает правила ФИФА.
Решение может быть обжаловано в Спортивном арбитражном суде.
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