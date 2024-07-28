ФИФА наложила санкции на женскую сборную Канады на Олимпийских играх. Об этом сообщает ФИФА, передает УНН.

Детали

ФИФА объявила о наложении санкций на Канадскую футбольную ассоциацию (CSA) из-за нарушений во время женского олимпийского футбольного турнира на Играх в Париже 2024 года.

CSA потеряет шесть очков в группе A и заплатит штраф в размере 200 000 швейцарских франков.

Также от футбольной деятельности на один год отстранены три официальных лица CSA - Беверли Пристмен, Джозефа Ломбарди и Жасмин Мандер.

Санкции связаны с использованием дронов во время тренировок, что нарушает правила ФИФА.

Решение может быть обжаловано в Спортивном арбитражном суде.

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