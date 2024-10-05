ФИФА планирует внести футзал и пляжный футбол в программу Олимпийских игр

Международная федерация футбола (ФИФА) предложит Международному олимпийскому комитету (МОК) добавить футзал и пляжный футбол в программу летних Олимпийских игр. Об этом говорится в документе ФИФА на официальном сайте о стратегических целях на 2023-2027 годы, пишет УНН.

Учитывая уровень участия во всем мире, FIFA предложит, чтобы футзал и пляжный футбол рассматривались как отдельные футбольные дисциплины на будущих Олимпийских играх - говорится в сообщении.



Кроме этого, ФИФА предложила увеличить количество женских футбольных сборных на Олимпиаде - с 12 до 16. С таким форматом выступают на Играх мужские сборные.

Также сообщается, что МОК уже внедрил новый формат клубного чемпионата мира-2025 и Межконтинентальный кубок вместо старого формата клубного ЧМ.

Окончательное решение остается за МОК, однако когда именно комитет рассмотрит предложенные изменения от ФИФА - пока неизвестно.

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