ФИФА планирует внести футзал и пляжный футбол в программу Олимпийских игр
Киев • УНН
ФИФА планирует предложить МОК добавить футзал и пляжный футбол в программу летних Олимпиад. Также предлагается увеличить количество женских футбольных сборных на Олимпиаде с 12 до 16.
Международная федерация футбола (ФИФА) предложит Международному олимпийскому комитету (МОК) добавить футзал и пляжный футбол в программу летних Олимпийских игр. Об этом говорится в документе ФИФА на официальном сайте о стратегических целях на 2023-2027 годы, пишет УНН.
Учитывая уровень участия во всем мире, FIFA предложит, чтобы футзал и пляжный футбол рассматривались как отдельные футбольные дисциплины на будущих Олимпийских играх
Кроме этого, ФИФА предложила увеличить количество женских футбольных сборных на Олимпиаде - с 12 до 16. С таким форматом выступают на Играх мужские сборные.
Также сообщается, что МОК уже внедрил новый формат клубного чемпионата мира-2025 и Межконтинентальный кубок вместо старого формата клубного ЧМ.
Окончательное решение остается за МОК, однако когда именно комитет рассмотрит предложенные изменения от ФИФА - пока неизвестно.
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