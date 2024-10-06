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Збірна України з футзалу здобула "бронзу" на чемпіонаті світу

Збірна України з футзалу здобула "бронзу" на чемпіонаті світу

Київ • УНН

 • 18450 перегляди

Україна розгромила Францію з рахунком 7:1 у матчі за третє місце на ЧС-2024 з футзалу. Це перша медаль збірної України на чемпіонатах світу з цього виду спорту.

Збірна України з футзалу, розгромивши збірну Франції - 7:1 у матчі за третє місце на чемпіонаті світу - 2024, здобула бронзу. Про це повідомляє Асоціація футзалу України, передає УНН.

Деталі

Україна перемагає Францію. Збірна України вперше в історії виборює медалі чемпіонату світу. Вітаємо з бронзою, Україно

- написали в Асоціації.

Доповнення

В матчі проти Франції Україна вже на 10-ій хвилині першого тайму вдалося відкрити рахунок завдяки голу Чернявського. На 22-ій хвилині Зварич подвоїв перевагу, але за хвилину Франція зусиллями Саадауї скоротила відставання. Однак, до кінця матчу Україна забила ще 5 раз, що дозволило завоювати бронзові медалі - 7:1. Це є найвищим досягнення України на турнірі. До цього було лише 4 місце на чемпіонатах світу.

Збірна України з футзалу на чемпіонаті світу виступала в одній групі із Аргентиною, Афганістаном та Анголою, де зайняла друге місце, що дозволило пробитися до ⅛, де Україні протистояли Нідерланди.

Україна в ⅛ переграла Нідерланди з рахунком - 3:1, в 1/4 перемогла Венесуелу - 9:4, а в півфіналі, на жаль, поступилася Бразилії - 3:2.

Фінальний поєдинок чемпіонату світу між Бразилією та Аргентиною відбудеться сьогодні о 18:00.

Нагадаємо

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) запропонує Міжнародному олімпійському комітету (МОК) додати футзал та пляжний футбол до програми літніх Олімпійських ігор.

Павло Башинський

Павло Башинський

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