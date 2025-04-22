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Горячее всего - на Покровском направлении: более трети боев сегодня там

Киев • УНН

 • 1478 просмотра

С начала суток на фронте произошло 85 боевых столкновений, треть из них - на Покровском направлении. Также враг активизировался на Курщине и Лиманском направлении.

Горячее всего - на Покровском направлении: более трети боев сегодня там

Более трети из 85 боев на фронте с начала текущих суток произошло на Покровском направлении, также враг был активнее на курщине и Лиманском направлении, сообщили в сводке на 16 часов 22 апреля в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.

С начала суток на фронте произошло 85 боевых столкновений

- сообщили в Генштабе.

Противник с территории рф нанес артиллерийские обстрелы по районам населенных пунктов Сосновка, Чернацкое, Проходы, Петрушовка, Братеница, Кучеровка, Великая Писаревка, Миропольское, Яструбщина, Эсмань, Белая Береза Сумской области. Авиационные удары управляемыми бомбами получили населенные пункты Бояро-Лежачи, Петрушовка, Угроиды, Миропольское, Проходы Сумской области.

Ситуация по направлениям

На Харьковском направлении противник трижды атаковал позиции Сил обороны в районе населенного пункта Волчанск.

На Купянском направлении враг в течение дня дважды пытался продвинуться к нашим позициям в районах Загрызового и Новой Кругляковки. Силы обороны успешно отразили вражеские атаки.

На Лиманском направлении произошло четыре боевых столкновения в районе населенного пункта Новомихайловка и в направлениях Ольговки и Новосергеевки. Одно боестолкновение продолжается до сих пор.

На Сиверском направлении наши защитники остановили три атаки противника в районах Григоровки и Верхнекаменского.

На Краматорском направлении враг трижды атаковал позиции Сил обороны в районах Ступочек и Белой Горы.

На Торецком направлении захватчики девять раз атаковали в районах Дачного, Дружбы, Щербиновки и Торецка. Три столкновения продолжаются до сих пор.

Высокая активность врага сохраняется на Покровском направлении. 33 раза в течение дня противник пытался продвинуться к нашим позициям вблизи населенных пунктов Водяное Второе, Малиновка, Елизаветовка, Лысовка, Удачное, Успеновка, Новоалександровка, Надеевка, Троицкое, Андреевка, а также в сторону населенных пунктов Романовка, Старая Николаевка, Миролюбовка, Новониколаевка. Девять столкновений продолжаются до сих пор. Также враг нанес авиационные удары по районам населенных пунктов Покровск, Удачное, Новониколаевка и Новопавловка.

На Новопавловском направлении агрессор 12 раз атаковал в районах Константинополя, Привольного, Новоселки и в сторону Алексеевки и Отрадного. Сейчас продолжается одно боестолкновение.

На Гуляйпольском направлении враг дважды атаковал в сторону Новополя, наши защитники успешно отразили обе попытки продвинуться вперед. Авиационные удары получили населенные пункты Гуляйполе и Новополь.

На Ореховском направлении враг сегодня провел четыре наступательных действия вблизи Малых Щербаков, Степного и Пятихаток. В то же время были нанесены авиационные удары по населенным пунктам Каменское, Степногорск и Запорожье.

На Приднепровском направлении враг нанес авиаудар НАРами по району Ивановки, наступательных действий не проводил.

"На Курщине в настоящее время уже зафиксировано 12 боевых столкновений. Враг нанес шесть авиационных ударов, сбросив 17 управляемых бомб по населенным пунктам и позициям Сил обороны. Кроме того, совершил 192 артиллерийских обстрела, в частности два - из реактивных систем залпового огня", - говорится в сводке.

Украинские войска, как указано, истощают врага вдоль всей линии боевого столкновения и в тылу.

Более трети боев - на Покровском направлении: карта от Генштаба22.04.25, 08:44 • 3588 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
Покровск
Курская область
Сумская область
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
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