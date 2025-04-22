Более трети боев - на Покровском направлении: карта от Генштаба

Более трети из 165 боев за минувшие сутки на фронте произошло на Покровском направлении, также враг был активнее на Лиманском и Торецком направлениях, сообщили в утренней сводке 22 апреля в Генеральном штабе ВСУ, показав карту боевых действий за 21 апреля, пишет УНН.

В общем, в течение минувших суток зафиксировано 165 боевых столкновений - сообщили в Генштабе.

Вчера захватчики, как указано, нанесли по территории Украины один ракетный и 137 авиационных ударов, применили три ракеты и сбросили 253 управляемые авиационные бомбы. Кроме этого, привлекли для поражения 2651 дрон-камикадзе и совершили 5832 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в частности 122 - из реактивных систем залпового огня.

"За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили десять районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, два пункта управления и шесть артиллерийских систем противника", - сказано в сводке.

Ситуация по направлениям

На Купянском направлении за сутки произошло две атаки оккупантов. Силы обороны отбивали штурмовые действия противника неподалеку Петропавловки и Загрызового.

На Лиманском направлении враг атаковал 25 раз, пытаясь продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Новое, Надежда, Новомихайловка, Грековка, Мирное, Колодязи, Торское и в направлении Нового Мира, Зеленой Долины.

На Сиверском направлении в районах Верхнекаменского и Переездного противник дважды атаковал позиции наших войск.

На Краматорском направлении зафиксировано четыре боестолкновения вблизи Васюковки, Часового Яра, Маркового и Ступочек.

На Торецком направлении враг совершил 23 атаки неподалеку населенных пунктов Торецк, Дилиевка и Щербиновка.

На Покровском направлении наши защитники остановили 61 штурмовую и наступательную акцию агрессора в районах населенных пунктов пунктов Сухая Балка, Миролюбовка, Елизаветовка, Сухой Яр, Водяное Второе, Котлино, Успеновка, Новоалександровка, Надиевка, Троицкое, Тарасовка, Проминь, Лысовка, Удачное, Преображенка, Котляровка, Андреевка и в направлении Александрополя, Новопавловки, Березовки.

На Новопавловском направлении враг 19 раз атаковал наши позиции вблизи Константинополя, Вольного Поля, Привольного, Новоселки, Разлива и в сторону Отрадного.

На Ореховском направлении наши защитники отбили три вражеских штурма в направлении Степового и Новоданиловки.

На Приднепровском направлении враг проводил две наступательные акции - успеха не имел.

На Харьковском и Гуляйпольском направлениях активных наступательных действий врага не зафиксировано.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок противника не выявлено.

"На Курском направлении за прошедшие сутки произошло 21 боестолкновение. Враг нанес 27 авиационных ударов, сбросил 45 управляемых бомб, совершил 336 артиллерийских обстрелов, в том числе восемь - из реактивных систем залпового огня", - отмечается в сводке.

ВСУ ликвидировали 1130 оккупантов и уничтожили 302 единицы техники за сутки