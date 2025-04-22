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Україна, Британія, Франція та США у середу проведуть переговори у Лондоні - Зеленський
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Понад третина боїв - на Покровському напрямку: карта від Генштабу

Київ • УНН

 • 774 перегляди

За минулу добу на фронті відбулося 165 боїв, з них найбільше – на Покровському напрямку. Ворог також активізувався на Лиманському та Торецькому напрямках.

Понад третина боїв - на Покровському напрямку: карта від Генштабу

Понад третина зі 165 боїв за минулу добу на фронті сталася на Покровському напрямку, також ворог був активнішим на Лиманському та Торецькому напрямках, повідомили у ранковому зведенні 22 квітня у Генеральному штабі ЗСУ, показавши карту бойових дій за 21 квітня, пише УНН.

Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 165 бойових зіткнень

- повідомили у Генштабі.

Учора загарбники, як вказано, завдали по території України одного ракетного та 137 авіаційних ударів, застосували три ракети та скинули 253 керовані авіаційні бомби. Окрім цього, залучили для ураження 2651 дрон-камікадзе та здійснили 5832 обстріли позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 122 - із реактивних систем залпового вогню.

"За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили десять районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, два пункти управління і шість артилерійських систем противника", - сказано у зведенні.

Ситуація за напрямками

На Куп’янському напрямку за добу відбулося дві атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Петропавлівки та Загризового.

На Лиманському напрямку ворог атакував 25 разів, намагаючись просунутися вперед поблизу населених пунктів Нове, Надія, Новомихайлівка, Греківка, Мирне, Колодязі, Торське та в напрямку Нового Миру, Зеленої Долини.

На Сіверському напрямку в районах Верхньокам’янського та Переїзного противник двічі атакував позиції наших військ.

На Краматорському напрямку зафіксовано чотири боєзіткнення поблизу Васюківки, Часового Яру, Маркового та Ступочок.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 23 атаки неподалік населених пунктів Торецьк, Диліївка та Щербинівка.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 61 штурмову і наступальну дію агресора у районах населених пунктів пунктів Суха Балка, Миролюбівка, Єлизаветівка, Сухий Яр, Водяне Друге, Котлине, Успенівка, Новоолександрівка, Надіївка, Троїцьке, Тарасівка, Промінь, Лисівка, Удачне, Преображенка, Котлярівка, Андріївка та в напрямку Олександрополя, Новопавлівки, Березівки.

На Новопавлівському напрямку ворог 19 разів атакував наші позиції поблизу Костянтинополя, Вільного Поля, Привільного, Новосілки, Розливу та в бік Одрадного.

На Оріхівському напрямку наші оборонці відбили три ворожих штурми у напрямку Степового та Новоданилівки.

На Придніпровському напрямку ворог проводив дві наступальні дії - успіху не мав.

На Харківському та Гуляйпільському напрямках активних наступальних дій ворога не зафіксовано.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.

"На Курському напрямку минулої доби відбулося 21 боєзіткнення. Ворог завдав 27 авіаційних ударів, скинув 45 керованих бомб, здійснив 336 артилерійських обстрілів, зокрема вісім - з реактивних систем залпового вогню", - зазначається у зведенні.

ЗСУ ліквідували 1130 окупантів та знищили 302 одиниці техніки за добу22.04.25, 08:02 • 2614 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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