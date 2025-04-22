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Україна, Британія, Франція та США у середу проведуть переговори у Лондоні - Зеленський
21 квітня, 16:24 • 33055 перегляди

Україна, Британія, Франція та США у середу проведуть переговори у Лондоні - Зеленський

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ЗСУ ліквідували 1130 окупантів та знищили 302 одиниці техніки за добу

Київ • УНН

 • 2660 перегляди

За минулу добу українські захисники ліквідували 1130 російських військових та знищили 302 одиниці ворожої техніки. Генштаб ЗСУ коригує дані щодо загальних втрат противника.

ЗСУ ліквідували 1130 окупантів та знищили 302 одиниці техніки за добу

Протягом минулої доби на російсько-українському фронті Сили оборони ліквідували 1130 окупантів та 302 одиниці ворожої військової техніки й озброєння. Про це інформує Генеральний штаб Збройних Сил України, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.04.25 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ 943060 (+1130) осіб ліквідовано
    • танків ‒ 10683 (+4)
      • бойових броньованих машин ‒ 22296 (+19)
        • артилерійських систем ‒ 26689 (+26)
          • РСЗВ ‒ 1367 (0)
            • засоби ППО ‒ 1140 (+1)
              • літаків ‒ 370 (0)
                • гелікоптерів ‒ 335 (0)
                  • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 33388 (+118)
                    • крилаті ракети ‒ 3148 (0)
                      • кораблі / катери ‒ 28 (0)
                        • підводні човни ‒ 1 (0)
                          • автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 45458 (+134)
                            • спеціальна техніка ‒ 3859 (0)

                              У Генштабі ЗСУ повідомили, що у зв'язку з постійним надходженням уточнених розвідувальних даних, виникла потреба коригування деяких позицій загальних втрат противника - особовий склад, бойові броньовані машини, артилерійські системи та РСЗВ.

                              "Загальна цифра скоригована, а втрати за добу подаються у звичайному режимі", - йдеться у дописі.

                              Нагадаємо

                              Бійці 15 бригади НГУ "Кара-Даг" на Куп'янському напрямку захопили групу піхоти окупантів, які намагалися закріпитися. Ворога виявили за допомогою безпілотників.

                              На фронті 121 боєзіткнення: ворог активізувався на Лиманському, Торецькому та Покровському напрямках21.04.25, 21:35 • 10855 переглядiв

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                              Віта Зеленецька

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