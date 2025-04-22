ЗСУ ліквідували 1130 окупантів та знищили 302 одиниці техніки за добу
Київ • УНН
За минулу добу українські захисники ліквідували 1130 російських військових та знищили 302 одиниці ворожої техніки. Генштаб ЗСУ коригує дані щодо загальних втрат противника.
Протягом минулої доби на російсько-українському фронті Сили оборони ліквідували 1130 окупантів та 302 одиниці ворожої військової техніки й озброєння. Про це інформує Генеральний штаб Збройних Сил України, передає УНН.
Деталі
Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.04.25 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ 943060 (+1130) осіб ліквідовано
- танків ‒ 10683 (+4)
- бойових броньованих машин ‒ 22296 (+19)
- артилерійських систем ‒ 26689 (+26)
- РСЗВ ‒ 1367 (0)
- засоби ППО ‒ 1140 (+1)
- літаків ‒ 370 (0)
- гелікоптерів ‒ 335 (0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 33388 (+118)
- крилаті ракети ‒ 3148 (0)
- кораблі / катери ‒ 28 (0)
- підводні човни ‒ 1 (0)
- автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 45458 (+134)
- спеціальна техніка ‒ 3859 (0)
У Генштабі ЗСУ повідомили, що у зв'язку з постійним надходженням уточнених розвідувальних даних, виникла потреба коригування деяких позицій загальних втрат противника - особовий склад, бойові броньовані машини, артилерійські системи та РСЗВ.
"Загальна цифра скоригована, а втрати за добу подаються у звичайному режимі", - йдеться у дописі.
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