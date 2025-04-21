На Куп'янському напрямку бійці НГУ взяли в полон групу російської піхоти: відео

На Куп’янському напрямку бійці 15 бригади оперативного призначення Національної гвардії "Кара-Даг" взяли у полон ворожу групу піхоти. Про це інформує у своєму Telegram-каналі командувач Національної гвардії України Олександр Півненко, передає УНН.

На Куп’янському напрямку бійцями 2-го батальйону оперативного призначення 15 бригади НГУ "Кара-Даг" було взято в полон ворожу групу піхоти, яка намагалася закріпитися в зоні відповідальності підрозділу