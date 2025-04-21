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Україна, Британія, Франція та США у середу проведуть переговори у Лондоні - Зеленський
16:24 • 20653 перегляди

Україна, Британія, Франція та США у середу проведуть переговори у Лондоні - Зеленський

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На Куп'янському напрямку бійці НГУ взяли в полон групу російської піхоти: відео

Київ • УНН

 • 996 перегляди

Бійці 15 бригади НГУ "Кара-Даг" на Куп'янському напрямку захопили групу піхоти окупантів, які намагалися закріпитися. Ворога виявили за допомогою безпілотників.

На Куп'янському напрямку бійці НГУ взяли в полон групу російської піхоти: відео

На Куп’янському напрямку бійці 15 бригади оперативного призначення Національної гвардії "Кара-Даг" взяли у полон ворожу групу піхоти. Про це інформує у своєму Telegram-каналі командувач Національної гвардії України Олександр Півненко, передає УНН.

На Куп’янському напрямку бійцями 2-го батальйону оперативного призначення 15 бригади НГУ "Кара-Даг" було взято в полон ворожу групу піхоти, яка намагалася закріпитися в зоні відповідальності підрозділу 

- йдеться у повідомленні.

За словами Олександра Півненка, підрозділами безпілотних систем ворожу групу було завчасно виявлено та створено умови для подальших дій піхотинців.

"Окупанти вирішили не випробовувати долю і прийняли правильне рішення здатися в полон та залишитися живими", - додав командувач Нацгвардії

Нагадаємо

Бійці ССО здійснили наліт на позиції ворога на Покровському напрямку. У результаті операції було ліквідовано вісім окупантів та захоплено в полон двох російських військових.

ССО "Рейнджер" здійснили блискавичний наліт: двох окупантів ліквідовано, трьох взято в полон15.04.25, 18:03 • 11046 переглядiв

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