На Куп'янському напрямку бійці НГУ взяли в полон групу російської піхоти: відео
Київ • УНН
Бійці 15 бригади НГУ "Кара-Даг" на Куп'янському напрямку захопили групу піхоти окупантів, які намагалися закріпитися. Ворога виявили за допомогою безпілотників.
На Куп’янському напрямку бійці 15 бригади оперативного призначення Національної гвардії "Кара-Даг" взяли у полон ворожу групу піхоти. Про це інформує у своєму Telegram-каналі командувач Національної гвардії України Олександр Півненко, передає УНН.
На Куп’янському напрямку бійцями 2-го батальйону оперативного призначення 15 бригади НГУ "Кара-Даг" було взято в полон ворожу групу піхоти, яка намагалася закріпитися в зоні відповідальності підрозділу
За словами Олександра Півненка, підрозділами безпілотних систем ворожу групу було завчасно виявлено та створено умови для подальших дій піхотинців.
"Окупанти вирішили не випробовувати долю і прийняли правильне рішення здатися в полон та залишитися живими", - додав командувач Нацгвардії
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