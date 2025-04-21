На Купянском направлении бойцы НГУ взяли в плен группу российской пехоты: видео
Киев • УНН
Бойцы 15 бригады НГУ "Кара-Даг" на Купянском направлении захватили группу пехоты оккупантов, которые пытались закрепиться. Врага обнаружили с помощью беспилотников.
На Купянском направлении бойцы 15 бригады оперативного назначения Национальной гвардии "Кара-Даг" взяли в плен вражескую группу пехоты. Об этом сообщает в своем Telegram-канале командующий Национальной гвардии Украины Александр Пивненко, передает УНН.
На Купянском направлении бойцами 2-го батальона оперативного назначения 15 бригады НГУ "Кара-Даг" была взята в плен вражеская группа пехоты, которая пыталась закрепиться в зоне ответственности подразделения
По словам Александра Пивненко, подразделениями беспилотных систем вражеская группа была заблаговременно обнаружена и созданы условия для дальнейших действий пехотинцев.
"Оккупанты решили не испытывать судьбу и приняли правильное решение сдаться в плен и остаться живыми", - добавил командующий Нацгвардии
Напомним
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