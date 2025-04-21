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На Купянском направлении бойцы НГУ взяли в плен группу российской пехоты: видео

Киев • УНН

 • 246 просмотра

Бойцы 15 бригады НГУ "Кара-Даг" на Купянском направлении захватили группу пехоты оккупантов, которые пытались закрепиться. Врага обнаружили с помощью беспилотников.

На Купянском направлении бойцы НГУ взяли в плен группу российской пехоты: видео

На Купянском направлении бойцы 15 бригады оперативного назначения Национальной гвардии "Кара-Даг" взяли в плен вражескую группу пехоты. Об этом сообщает в своем Telegram-канале командующий Национальной гвардии Украины Александр Пивненко, передает УНН.

На Купянском направлении бойцами 2-го батальона оперативного назначения 15 бригады НГУ "Кара-Даг" была взята в плен вражеская группа пехоты, которая пыталась закрепиться в зоне ответственности подразделения 

- говорится в сообщении.

По словам Александра Пивненко, подразделениями беспилотных систем вражеская группа была заблаговременно обнаружена и созданы условия для дальнейших действий пехотинцев.

"Оккупанты решили не испытывать судьбу и приняли правильное решение сдаться в плен и остаться живыми", - добавил командующий Нацгвардии

Напомним

Бойцы ССО совершили налет на позиции врага на Покровском направлении. В результате операции было ликвидировано восемь оккупантов и захвачено в плен двух российских военных.

ССО "Рейнджер" совершили молниеносный налет: два оккупанта ликвидированы, трое взяты в плен15.04.25, 18:03 • 11046 просмотров

Вита Зеленецкая

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