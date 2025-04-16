На Покровському напрямку воїни ССО ефектно знищили вісьмох окупантів, двох узяли в полон
Київ • УНН
Бійці ССО здійснили наліт на позиції ворога на Покровському напрямку. У результаті операції було ліквідовано вісім окупантів та захоплено в полон двох російських військових.
На Покровському напрямку бійці Сил спеціальних операцій Збройних сил України здійснили вдалий наліт на позиції ворога, який переважав чисельно вдвічі. Внаслідок ефективних і злагоджених дій було ліквідовано вісім ворогів, двох було взято у полон, повідомляє УНН з посиланням на ССО.
Деталі
Група операторів 144-го центру Сил спеціальних операцій знищила вісьмох російських військових та ще двох змусила здатися в полон на Покровскьому напрямку Донеччини
Повідомляється, що наліт на вдвічі переважаючі сили ворога воїни ССО розпочали з підриву бліндажа, в якому перебували загарбники. Троє операторів ССО швидко з вогнем просунулися окопами та захопили інше укриття.
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Під час бою двоє воїнів ССО контролювали фланги, а троє операторів продовжували вогневий тиск.
Злагоджена робота групи спеціального призначення не залишила шансів військам противника, доводячи перевагу якості над кількістю. Втекти в лісосмугу зміг спробувати лише один військовий противника, але його швидко знищили скидом з дрона
Також військові зазначили, що злагодженість та постійний тиск підрозділу "Кіпєша" на ворога є основними причинами успіху спеціальних дій групи ССО.
Доповнення
Воїни ССО "Рейнджер" успішно атакували позиції окупантів, знищивши двох військових та захопивши трьох у полон. Операцію проведено без втрат з української сторони.
На території курської області рф протягом останніх декількох днів підрозділи Сил спеціальних операцій Збройних сил України взяли в полон 14 російських військових, в тому числі й трьох офіцерів.