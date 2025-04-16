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Financial Times

Шахед-136

The Guardian

ChatGPT

На Покровському напрямку воїни ССО ефектно знищили вісьмох окупантів, двох узяли в полон

Київ • УНН

 • 8072 перегляди

Бійці ССО здійснили наліт на позиції ворога на Покровському напрямку. У результаті операції було ліквідовано вісім окупантів та захоплено в полон двох російських військових.

На Покровському напрямку воїни ССО ефектно знищили вісьмох окупантів, двох узяли в полон

На Покровському напрямку бійці Сил спеціальних операцій Збройних сил України здійснили вдалий наліт на позиції ворога, який переважав чисельно вдвічі. Внаслідок ефективних і злагоджених дій було ліквідовано вісім ворогів, двох було взято у полон, повідомляє УНН з посиланням на ССО.

Деталі

Група операторів 144-го центру Сил спеціальних операцій знищила вісьмох російських військових та ще двох змусила здатися в полон на Покровскьому напрямку Донеччини

- говориться у повідомленні.

Повідомляється, що наліт на вдвічі переважаючі сили ворога воїни ССО розпочали з підриву бліндажа, в якому перебували загарбники. Троє операторів ССО швидко з вогнем просунулися окопами та захопили інше укриття.

Ми прийняли рішення, що будемо зачищати

- сказав оператор 144-го Центру ССО з позивним «Кіпєш».

Під час бою двоє воїнів ССО контролювали фланги, а троє операторів продовжували вогневий тиск.

Злагоджена робота групи спеціального призначення не залишила шансів військам противника, доводячи перевагу якості над кількістю. Втекти в лісосмугу зміг спробувати лише один військовий противника, але його швидко знищили скидом з дрона

- повідомили в ССО.

Також військові зазначили, що злагодженість та постійний тиск підрозділу "Кіпєша" на ворога є основними причинами успіху спеціальних дій групи ССО.

Доповнення

Воїни ССО "Рейнджер" успішно атакували позиції окупантів, знищивши двох військових та захопивши трьох у полон. Операцію проведено без втрат з української сторони.

На території курської області рф протягом останніх декількох днів підрозділи Сил спеціальних операцій Збройних сил України взяли в полон 14 російських військових, в тому числі й трьох офіцерів.

Павло Зінченко

Павло Зінченко

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