На Покровському напрямку воїни ССО ефектно знищили вісьмох окупантів, двох узяли в полон

На Покровському напрямку бійці Сил спеціальних операцій Збройних сил України здійснили вдалий наліт на позиції ворога, який переважав чисельно вдвічі. Внаслідок ефективних і злагоджених дій було ліквідовано вісім ворогів, двох було взято у полон, повідомляє УНН з посиланням на ССО.

Група операторів 144-го центру Сил спеціальних операцій знищила вісьмох російських військових та ще двох змусила здатися в полон на Покровскьому напрямку Донеччини

Повідомляється, що наліт на вдвічі переважаючі сили ворога воїни ССО розпочали з підриву бліндажа, в якому перебували загарбники. Троє операторів ССО швидко з вогнем просунулися окопами та захопили інше укриття.

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Під час бою двоє воїнів ССО контролювали фланги, а троє операторів продовжували вогневий тиск.

Злагоджена робота групи спеціального призначення не залишила шансів військам противника, доводячи перевагу якості над кількістю. Втекти в лісосмугу зміг спробувати лише один військовий противника, але його швидко знищили скидом з дрона