На Покровском направлении воины ССО эффектно уничтожили восьмерых оккупантов, двоих взяли в плен

На Покровском направлении бойцы Сил специальных операций Вооруженных сил Украины совершили удачный налет на позиции врага, который превосходил численно вдвое. В результате эффективных и слаженных действий было ликвидировано восемь врагов, двое были взяты в плен, сообщает УНН со ссылкой на ССО.

Группа операторов 144-го центра Сил специальных операций уничтожила восьмерых российских военных и еще двоих заставила сдаться в плен на Покровском направлении Донецкой области

Сообщается, что налет на вдвое превосходящие силы врага воины ССО начали с подрыва блиндажа, в котором находились захватчики. Трое операторов ССО быстро с огнем продвинулись по окопам и захватили другое укрытие.

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Во время боя двое воинов ССО контролировали фланги, а трое операторов продолжали огневое давление.

Слаженная работа группы специального назначения не оставила шансов войскам противника, доказывая преимущество качества над количеством. Сбежать в лесополосу смог попытаться только один военный противника, но его быстро уничтожили сбросом с дрона