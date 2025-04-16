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На Покровском направлении воины ССО эффектно уничтожили восьмерых оккупантов, двоих взяли в плен

Киев • УНН

 • 7112 просмотра

Бойцы ССО совершили налет на позиции врага на Покровском направлении. В результате операции было ликвидировано восемь оккупантов и захвачено в плен два российских военных.

На Покровском направлении воины ССО эффектно уничтожили восьмерых оккупантов, двоих взяли в плен

На Покровском направлении бойцы Сил специальных операций Вооруженных сил Украины совершили удачный налет на позиции врага, который превосходил численно вдвое. В результате эффективных и слаженных действий было ликвидировано восемь врагов, двое были взяты в плен, сообщает УНН со ссылкой на ССО.

Детали

Группа операторов 144-го центра Сил специальных операций уничтожила восьмерых российских военных и еще двоих заставила сдаться в плен на Покровском направлении Донецкой области

- говорится в сообщении.

Сообщается, что налет на вдвое превосходящие силы врага воины ССО начали с подрыва блиндажа, в котором находились захватчики. Трое операторов ССО быстро с огнем продвинулись по окопам и захватили другое укрытие.

Мы приняли решение, что будем зачищать

- сказал оператор 144-го Центра ССО с позывным «Кипеш».

Во время боя двое воинов ССО контролировали фланги, а трое операторов продолжали огневое давление.

Слаженная работа группы специального назначения не оставила шансов войскам противника, доказывая преимущество качества над количеством. Сбежать в лесополосу смог попытаться только один военный противника, но его быстро уничтожили сбросом с дрона

- сообщили в ССО.

Также военные отметили, что слаженность и постоянное давление подразделения "Кипеша" на врага являются основными причинами успеха специальных действий группы ССО.

Дополнение

Воины ССО "Рейнджер" успешно атаковали позиции оккупантов, уничтожив двух военных и захватив трех в плен. Операция проведена без потерь с украинской стороны.

На территории курской области рф в течение последних нескольких дней подразделения Сил специальных операций Вооруженных сил Украины взяли в плен 14 российских военных, в том числе и трех офицеров.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

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