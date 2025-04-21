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Україна, Британія, Франція та США у середу проведуть переговори у Лондоні - Зеленський
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На фронті 121 боєзіткнення: ворог активізувався на Лиманському, Торецькому та Покровському напрямках

Київ • УНН

 • 272 перегляди

Від початку доби зафіксовано 121 бойове зіткнення, найгарячіше на Лиманському, Торецькому та Покровському напрямках. ЗСУ відбили численні штурми та завдали значних втрат окупантам.

На фронті 121 боєзіткнення: ворог активізувався на Лиманському, Торецькому та Покровському напрямках

Від початку цієї доби на фронті відбулося 121 бойове зіткнення. Найактивніше ворог діє на Лиманському, Торецькому та Покровському напрямку, передає УНН із посиланням на зведення Генштабу.

Російські загарбники завдали одного ракетного та 101 авіаційного ударів, застосувавши три ракети та 177 КАБ. Крім цього, залучили для ураження 995 дронів-камікадзе та здійснили понад 4100 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах 

- йдеться у зведенні.

На Куп’янському напрямку ворог проводив дві наступальні дії поблизу Петропавлівки та Загризового.

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили 17 штурмів позицій поблизу населених пунктів Нове, Надія, Новомихайлівка, Греківка, Мирне, Колодязі, Торське та в напрямку Нового Миру, Зеленої Долини. Ще шість боєзіткнень досі тривають.

На Сіверському напрямку ворог один раз атакував в напрямку Верхньокам’янського.

З початку доби на Краматорському напрямку ворог двічі атакував у бік Маркового та Ступочок.

На Торецькому напрямку сьогодні відбулося 13 боєзіткнень. Ворог намагався штурмувати позиції українських підрозділів в районах Торецька, Диліївки та Щербинівки, чотири боєзіткнення ще тривають.

На Покровському напрямку, від початку цієї доби, противник 49 разів атакував у районах населених пунктів Суха Балка, Миролюбівка, Єлизаветівка, Сухий Яр, Котлине, Успенівка, Новоолександрівка, Надіївка, Троїцьке, Тарасівка, Промінь, Лисівка, Удачне, Преображенка, Котлярівка, Андріївка та в напрямку Олександрополя, Новопавлівки і Березівки. Наші захисники відбили 43 штурми, ще шість боєзіткнень продовжуються до цього часу.

Авіація російських терористів завдала ударів керованими авіаційними бомбами по Олександрополю, Покровську, Новопавлівці та Муравці.

Сьогодні на цьому напрямку, за попередніми даними, знешкоджено 289 окупантів, з яких 135 – безповоротно. Крім того, українські воїни знищили сім бойових броньованих машин, одну артилерійську систему, 11 одиниць автомобільної техніки, п’ять БпЛА, пункт управління БпЛА, портативну станцію радіоелектронної боротьби, вісім одиниць мототехніки, також пошкодили танк, п’ять одиниць автомобільної техніки і два мотоцикли.

На Новопавлівському напрямку українські оборонці відбили 14 атак загарбників у районах Костянтинополя, Вільного Поля, Привільного, Новосілки та Розливу. Ще одна атака триває до цього часу. Авіаційних ударів зазнали Новодарівка та Дачне.

На Гуляйпільському напрямку ворожа авіація завдала ударів некерованими авіаційними ракетами по Малинівці та Залізничному.

На Оріхівському напрямку українські захисники відбивають атаку противника в районі Степового.

Під авіаударами опинилися Щербаки, Новояковлівка та Степногірськ.

На Курщині відбулося 14 боєзіткнень з російськими загарбниками. Ворог завдав 21 авіаційного удару, скинув 30 керованих бомб, здійснив 229 артилерійських обстрілів, зокрема сім - із реактивних систем залпового вогню.

На Харківському та Гуляйпільському напрямках активних наступальних дій ворога не зафіксовано, резюмували у Генштабі.

"Великоднє перемир'я": Генштаб ЗСУ назвав втрати рф за добу21.04.25, 07:44 • 3834 перегляди

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