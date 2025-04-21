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Нью-Йорк Таймс

На фронте 121 боестолкновение: враг активизировался на Лиманском, Торецком и Покровском направлениях

Киев • УНН

 • 210 просмотра

С начала суток зафиксировано 121 боестолкновение, самое горячее на Лиманском, Торецком и Покровском направлениях. ВСУ отбили многочисленные штурмы и нанесли значительные потери оккупантам.

На фронте 121 боестолкновение: враг активизировался на Лиманском, Торецком и Покровском направлениях

С начала этих суток на фронте произошло 121 боевое столкновение. Активнее всего враг действует на Лиманском, Торецком и Покровском направлении, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

Российские захватчики нанесли один ракетный и 101 авиационный удары, применив три ракеты и 177 КАБ. Кроме этого, привлекли для поражения 995 дронов-камикадзе и осуществили более 4100 обстрелов по позициям наших войск и населенных пунктах 

- говорится в сводке.

На Купянском направлении враг проводил два наступательных действия вблизи Петропавловки и Загрызового.

На Лиманском направлении Силы обороны отбили 17 штурмов позиций вблизи населенных пунктов Новое, Надия, Новомихайловка, Грековка, Мирное, Колодези, Торское и в направлении Нового Мира, Зеленой Долины. Еще шесть боестолкновений до сих пор продолжаются.

На Северском направлении враг один раз атаковал в направлении Верхнекаменского.

С начала суток на Краматорском направлении враг дважды атаковал в сторону Маркового и Ступочок.

На Торецком направлении сегодня произошло 13 боестолкновений. Враг пытался штурмовать позиции украинских подразделений в районах Торецка, Дылеевки и Щербиновки, четыре боестолкновения еще продолжаются.

На Покровском направлении, с начала этих суток, противник 49 раз атаковал в районах населенных пунктов Сухая Балка, Миролюбовка, Елизаветовка, Сухой Яр, Котлино, Успеновка, Новоалександровка, Надиевка, Троицкое, Тарасовка, Проминь, Лысовка, Удачное, Преображенка, Котляровка, Андреевка и в направлении Александрополя, Новопавловки и Березовки. Наши защитники отбили 43 штурма, еще шесть боестолкновений продолжаются до сих пор.

Авиация российских террористов нанесла удары управляемыми авиационными бомбами по Александрополю, Покровску, Новопавловке и Муравке.

Сегодня на этом направлении, по предварительным данным, обезврежено 289 оккупантов, из которых 135 – безвозвратно. Кроме того, украинские воины уничтожили семь боевых бронированных машин, одну артиллерийскую систему, 11 единиц автомобильной техники, пять БпЛА, пункт управления БпЛА, портативную станцию радиоэлектронной борьбы, восемь единиц мототехники, также повредили танк, пять единиц автомобильной техники и два мотоцикла.

На Новопавловском направлении украинские защитники отбили 14 атак захватчиков в районах Константинополя, Вольного Поля, Привольного, Новоселки и Разлива. Еще одна атака продолжается до сих пор. Авиационным ударам подверглись Новодаровка и Дачное.

На Гуляйпольском направлении вражеская авиация нанесла удары неуправляемыми авиационными ракетами по Малиновке и Железнодорожному.

На Ореховском направлении украинские защитники отбивают атаку противника в районе Степового.

Под авиаударами оказались Щербаки, Новояковловка и Степногорск.

На Курщине произошло 14 боестолкновений с российскими захватчиками. Враг нанес 21 авиационный удар, сбросил 30 управляемых бомб, совершил 229 артиллерийских обстрелов, в том числе семь - из реактивных систем залпового огня.

На Харьковском и Гуляйпольском направлениях активных наступательных действий врага не зафиксировано, резюмировали в Генштабе.

"Пасхальное перемирие": Генштаб ВСУ назвал потери РФ за сутки21.04.25, 07:44 • 3834 просмотра

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