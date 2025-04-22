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Украина, Британия, Франция и США в среду проведут переговоры в Лондоне - Зеленский
21 апреля, 16:24 • 31612 просмотра

Украина, Британия, Франция и США в среду проведут переговоры в Лондоне - Зеленский

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ВСУ ликвидировали 1130 оккупантов и уничтожили 302 единицы техники за сутки

Киев • УНН

 • 1768 просмотра

За минувшие сутки украинские защитники ликвидировали 1130 российских военных и уничтожили 302 единицы вражеской техники. Генштаб ВСУ корректирует данные об общих потерях противника.

ВСУ ликвидировали 1130 оккупантов и уничтожили 302 единицы техники за сутки

За прошедшие сутки на российско-украинском фронте Силы обороны ликвидировали 1130 оккупантов и 302 единицы вражеской военной техники и вооружения. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины, передает УНН.

Детали

Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 22.04.25 ориентировочно составляют:

  • личного состава ‒ 943060 (+1130) человек ликвидировано
    • танков ‒ 10683 (+4)
      • боевых бронированных машин ‒ 22296 (+19)
        • артиллерийских систем ‒ 26689 (+26)
          • РСЗО ‒ 1367 (0)
            • средства ПВО ‒ 1140 (+1)
              • самолетов ‒ 370 (0)
                • вертолетов ‒ 335 (0)
                  • БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 33388 (+118)
                    • крылатые ракеты ‒ 3148 (0)
                      • корабли / катера ‒ 28 (0)
                        • подводные лодки ‒ 1 (0)
                          • автомобильной техники и автоцистерн ‒ 45458 (+134)
                            • специальная техника ‒ 3859 (0)

                              В Генштабе ВСУ сообщили, что в связи с постоянным поступлением уточненных разведывательных данных, возникла необходимость корректировки некоторых позиций общих потерь противника - личный состав, боевые бронированные машины, артиллерийские системы и РСЗО.

                              "Общая цифра скорректирована, а потери за сутки подаются в обычном режиме", - говорится в сообщении.

                              Напомним

                              Бойцы 15 бригады НГУ "Кара-Даг" на Купянском направлении захватили группу пехоты оккупантов, которые пытались закрепиться. Врага обнаружили с помощью беспилотников.

                              На фронте 121 боестолкновение: враг активизировался на Лиманском, Торецком и Покровском направлениях21.04.25, 21:35 • 10739 просмотров

                              Вита Зеленецкая

                              Вита Зеленецкая

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