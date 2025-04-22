ВСУ ликвидировали 1130 оккупантов и уничтожили 302 единицы техники за сутки

За прошедшие сутки на российско-украинском фронте Силы обороны ликвидировали 1130 оккупантов и 302 единицы вражеской военной техники и вооружения. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины, передает УНН.

Детали

Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 22.04.25 ориентировочно составляют:

личного состава ‒ 943060 (+1130) человек ликвидировано

танков ‒ 10683 (+4)

боевых бронированных машин ‒ 22296 (+19)

артиллерийских систем ‒ 26689 (+26)

РСЗО ‒ 1367 (0)

средства ПВО ‒ 1140 (+1)

самолетов ‒ 370 (0)

вертолетов ‒ 335 (0)

БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 33388 (+118)

крылатые ракеты ‒ 3148 (0)

корабли / катера ‒ 28 (0)

подводные лодки ‒ 1 (0)

автомобильной техники и автоцистерн ‒ 45458 (+134)

специальная техника ‒ 3859 (0)

В Генштабе ВСУ сообщили, что в связи с постоянным поступлением уточненных разведывательных данных, возникла необходимость корректировки некоторых позиций общих потерь противника - личный состав, боевые бронированные машины, артиллерийские системы и РСЗО.

"Общая цифра скорректирована, а потери за сутки подаются в обычном режиме", - говорится в сообщении.

Напомним

Бойцы 15 бригады НГУ "Кара-Даг" на Купянском направлении захватили группу пехоты оккупантов, которые пытались закрепиться. Врага обнаружили с помощью беспилотников.

На фронте 121 боестолкновение: враг активизировался на Лиманском, Торецком и Покровском направлениях