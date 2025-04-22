ВСУ ликвидировали 1130 оккупантов и уничтожили 302 единицы техники за сутки
Киев • УНН
За минувшие сутки украинские защитники ликвидировали 1130 российских военных и уничтожили 302 единицы вражеской техники. Генштаб ВСУ корректирует данные об общих потерях противника.
За прошедшие сутки на российско-украинском фронте Силы обороны ликвидировали 1130 оккупантов и 302 единицы вражеской военной техники и вооружения. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины, передает УНН.
Детали
Отмечается, что общие боевые потери противника с 24.02.22 по 22.04.25 ориентировочно составляют:
- личного состава ‒ 943060 (+1130) человек ликвидировано
- танков ‒ 10683 (+4)
- боевых бронированных машин ‒ 22296 (+19)
- артиллерийских систем ‒ 26689 (+26)
- РСЗО ‒ 1367 (0)
- средства ПВО ‒ 1140 (+1)
- самолетов ‒ 370 (0)
- вертолетов ‒ 335 (0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня ‒ 33388 (+118)
- крылатые ракеты ‒ 3148 (0)
- корабли / катера ‒ 28 (0)
- подводные лодки ‒ 1 (0)
- автомобильной техники и автоцистерн ‒ 45458 (+134)
- специальная техника ‒ 3859 (0)
В Генштабе ВСУ сообщили, что в связи с постоянным поступлением уточненных разведывательных данных, возникла необходимость корректировки некоторых позиций общих потерь противника - личный состав, боевые бронированные машины, артиллерийские системы и РСЗО.
"Общая цифра скорректирована, а потери за сутки подаются в обычном режиме", - говорится в сообщении.
Напомним
Бойцы 15 бригады НГУ "Кара-Даг" на Купянском направлении захватили группу пехоты оккупантов, которые пытались закрепиться. Врага обнаружили с помощью беспилотников.
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