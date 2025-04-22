Найгарячіше - на Покровському напрямку: понад третина боїв сьогодні там

$41.380.02
47.770.74
ukenru
НАБУгейт: столичні адвокати Борзих кинули виклик НАБУ Кривоноса, переграючи їх у власній грі
13:40 • 24020 перегляди

НАБУгейт: столичні адвокати Борзих кинули виклик НАБУ Кривоноса, переграючи їх у власній грі

Ексклюзив
09:55 • 43121 перегляди

У Раді вимагають, щоб НАЗК перевірило голову Наглядової ради "Держзембанку" Васильченка на наявність конфлікту інтересів

22 квітня, 08:27 • 72110 перегляди

Ватикан оголосив дату похорону Папи: церемонія відбудеться в суботу

Ексклюзив
22 квітня, 07:51 • 119722 перегляди

Вибори президента в Румунії: ризики для України та розкол в ЄС

21 квітня, 16:24 • 100604 перегляди

Україна, Британія, Франція та США у середу проведуть переговори у Лондоні - Зеленський

Ексклюзив
21 квітня, 14:32 • 217540 перегляди

Святослав Шевчук і Микола Бичок: есперт розповів, чи є шанс в українських католицьких ієрархів стати Папою

21 квітня, 13:43 • 108370 перегляди

Сирський: росіяни намагаються вибити Сили оборони з курщини та захопити прикордонні території Сумщини, наступ ворога зірвано

Ексклюзив
21 квітня, 13:37 • 83508 перегляди

У Раді проти передачі землі НААН до Фонду держмайна, бо це призведе до підриву продовольчої і економічної безпеки

Ексклюзив
21 квітня, 13:18 • 68256 перегляди

З 6 музеїв деокупованих областей росія викрала майже 35 тис. експонатів - Мінкульт

Ексклюзив
21 квітня, 13:11 • 42268 перегляди

У Раді вимагають аудиту держземель, які були передані Фонду держмайна для подальшої здачі в оренду

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Погода
+24°
2м/с
24%
750 мм
Популярнi новини

Нічна атака рф зачепила один район Київщини: показали наслідки

22 квітня, 06:01 • 73259 перегляди

На Сумщині з-під завалів дістали песика після нічного удару рф - ДСНС

22 квітня, 07:13 • 48429 перегляди

На Київщині працює ППО на тлі загрози ворожих дронів

22 квітня, 07:13 • 58050 перегляди

Майкл Бей та Сідні Свіні працюють над адаптацією культової гри OutRun для Universal - Deadline

22 квітня, 07:54 • 65216 перегляди

Вірусні саджанці made in Europe: чому українські фермери втрачають урожай і гроші

12:23 • 27467 перегляди
Публікації

Сумнівні мотиви: чому голова АРМА Дума блокує реформу відомства?

14:43 • 11339 перегляди

НАБУгейт: столичні адвокати Борзих кинули виклик НАБУ Кривоноса, переграючи їх у власній грі

13:40 • 24024 перегляди

Вірусні саджанці made in Europe: чому українські фермери втрачають урожай і гроші

12:23 • 27898 перегляди

Вибори президента в Румунії: ризики для України та розкол в ЄС
Ексклюзив

22 квітня, 07:51 • 119727 перегляди

"Це фанати своєї справи": експерт про загрозу знищення української науки через вилучення земель НААН

21 квітня, 15:15 • 109694 перегляди
Реклама
Продаж Lexus LC 2019
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Іван Федоров

Ілон Маск

Олег Синєгубов

Віталій Кличко

Актуальні місця

Україна

Київ

Харків

Запоріжжя

Сполучені Штати

Реклама
УНН Lite

Син Трампа спілкується з приятелями по університету через Xbox, а не роздає свій номер - ЗМІ

15:42 • 172 перегляди

Клуні заявив, що за 11 років у шлюбі жодного разу не сварився з дружиною

10:22 • 22339 перегляди

"Врятували $65 000" залишків гонорару: Себастіан Стен зізнався про проблеми з робою перед роллю в Marvel

09:58 • 21291 перегляди

Майкл Бей та Сідні Свіні працюють над адаптацією культової гри OutRun для Universal - Deadline

22 квітня, 07:54 • 65518 перегляди

Гейлі Бібер поділилася зворушливими фото з сином Джеком на Великдень

21 квітня, 13:36 • 43998 перегляди
Актуальне

Шахед-136

Telegram

ChatGPT

Долар США

Tesla Model Y

Найгарячіше - на Покровському напрямку: понад третина боїв сьогодні там

Київ • УНН

 • 2298 перегляди

З початку доби на фронті відбулося 85 бойових зіткнень, третина з них - на Покровському напрямку. Також ворог активізувався на Курщині та Лиманському напрямку.

Найгарячіше - на Покровському напрямку: понад третина боїв сьогодні там

Понад третина з 85 боїв на фронті з початку поточної доби сталося на Покровському напрямку, також ворог був активнішим на курщині та Лиманському напрямку, повідомили у зведенні на 16 годину 22 квітня у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.

Від початку доби на фронті відбулося 85 бойових зіткнень

- повідомили у Генштабі.

Противник з території рф завдав артилерійських обстрілів по районах населених пунктів Соснівка, Чернацьке, Проходи, Петрушівка, Братениця, Кучерівка, Велика Писарівка, Миропільське, Яструбщина, Есмань, Біла Береза Сумської області. Авіаційних ударів керованими бомбами зазнали населені пункти Бояро-Лежачі, Петрушівка, Угроїди, Миропільське, Проходи Сумської області.

Ситуація за напрямками

На Харківському напрямку противник тричі атакував позиції Сил оборони в районі населеного пункту Вовчанськ.

На Куп’янському напрямку ворог протягом дня двічі намагався просунутися до наших позицій у районах Загризового та Нової Кругляківки. Сили оборони успішно відбили ворожі атаки.

На Лиманському напрямку відбулося чотири бойових зіткнення в районі населеного пункту Новомихайлівка та в напрямках Ольгівки і Новосергіївки. Одне боєзіткнення триває до цього часу.

На Сіверському напрямку наші захисники зупинили три атаки противника в районах Григорівки та Верхньокам’янського.

На Краматорському напрямку ворог тричі атакував позиції Сил оборони в районах Ступочок та Білої Гори.

На Торецькому напрямку загарбники дев’ять разів атакували в районах Дачного, Дружби, Щербинівки та Торецька. Три зіткнення тривають до цього часу.

Висока активність ворога зберігається на Покровському напрямку. 33 рази протягом дня противник намагався просунутися до наших позицій поблизу населених пунктів Водяне Друге, Малинівка, Єлизаветівка, Лисівка, Удачне, Успенівка, Новоолександрівка, Надіївка, Троїцьке, Андріївка, а також у бік населених пунктів Романівка, Стара Миколаївка, Миролюбівка, Новомиколаївка. Дев’ять зіткнень тривають дотепер. Також ворог завдав авіаційних ударів по районах населених пунктів Покровськ, Удачне, Новомиколаївка та Новопавлівка.

На Новопавлівському напрямку агресор 12 разів атакував у районах Костянтинополя, Привільного, Новосілки та в бік Олексіївки й Одрадного. Наразі триває одне боєзіткнення.

На Гуляйпільському напрямку ворог двічі атакував у бік Новополя, наші захисники успішно відбили обидві спроби просунутися вперед. Авіаційних ударів зазнали населені пункти Гуляйполе та Новопіль.

На Оріхівському напрямку ворог сьогодні провів чотири наступальні дії поблизу Малих Щербаків, Степового та П’ятихаток. Водночас було завдано авіаційних ударів по населених пунктах Кам’янське, Степногірськ та Запоріжжя.

На Придніпровському напрямку ворог завдав авіаудару НАРами по району Іванівки, наступальних дій не проводив.

"На Курщині на даний час вже зафіксовано 12 бойових зіткнень. Ворог завдав шість авіаційних ударів, скинувши 17 керованих бомб по населених пунктах та позиціях Сил оборони. Крім того, здійснив 192 артилерійських обстріли, зокрема два - з реактивних систем залпового вогню", - ідеться у зведенні.

Українські війська, як вказано, виснажують ворога вздовж усієї лінії бойового зіткнення та в тилу.

Понад третина боїв - на Покровському напрямку: карта від Генштабу22.04.25, 08:44 • 3604 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна
Покровськ
Курська область
Сумська область
Генеральний штаб Збройних сил України
Лиман, Україна
Гуляйполе
Сіверськ
Торецьк
Краматорськ
Запоріжжя
Куп'янськ
Харків
Brent
$66.99
Bitcoin
$90,813.60
S&P 500
$5,262.92
Tesla
$236.83
Газ TTF
$34.24
Золото
$3,442.79
Ethereum
$1,693.29