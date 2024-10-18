Салливан о вступлении Украины в НАТО: "Нужно еще поработать"

Для членства Украины в НАТО нужно провести реформы и выполнить условия безопасности, заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, сообщает УНН со ссылкой на «Голос Америки».

Нужно еще поработать, чтобы дойти туда, включая реформы и условия безопасности. Итак, вопрос заключается в том, как построить мост от того, где мы сейчас находимся, к возможному членству Украины в НАТО. И ответом на этот вопрос стали результаты саммита в Вашингтоне, включая институционализацию аппарата поддержки безопасности для Украины - сказал Салливан.

Советник Белого дома напомнил о позиции США, озвученной во время саммита НАТО в Вашингтоне: место Украины и будущее Украины - в Альянсе.

Он также добавил, что президент Байден пытается сделать поддержку Украины такой, что будет рассчитана на долгосрочную перспективу.

Дополнение

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Украина присоединится к Альянсу в будущем - как его 33-й или 34-й член.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для США вопрос приглашения Украины в НАТО является чувствительным и рассматривается как «красная линия». Он подчеркнул, что это несправедливо, поскольку слова о поддержке Украины должны подтверждаться действиями.