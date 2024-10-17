Зеленський: для США запрошення України в НАТО - це "червоні лінії"

Президент України Володимир Зеленський заявив, що для США питання запрошення України до НАТО є чутливим і розглядається як "червона лінія". Він підкреслив, що це несправедливо, оскільки слова про підтримку України повинні підтверджуватися діями. Про це він заявив на пресконференції за підсумками участі в засіданні Європейської ради, передає УНН.

НАТО - тематика сенситивна для США. Весь час вони думали, що НАТО — це втягування Альянсу у війну. Навіть запрошення України туди — це червоні лінії. На мою думку, юридично ні — і це несправедливо. Якщо ви дійсно хочете, а не лише говорите, що Україна буде в НАТО і що вона дуже важлива для континенту, то слова повинні співпадати з діями. Слова завжди мають йти разом з діями - сказав Зеленський.

Він наголосив, що запрошення України в НАТО - ніякі не червоні лінії, бо їх не буває з вбивцею.

"Так ось, запрошення — це превентивний крок, показати, що не путін змінює курс всього світу, а навпаки, що світ готовий змінювати того чи іншого агресора, який починає жити поза світовими правилами", - додав Зеленський.

Нагадаємо

Голова держави Володимир Зеленський розповів про свою розмову з кандидатом у президенти США Дональдом Трампом, у якій він підкреслив важливість членства України в НАТО як альтернативи ядерній зброї для захисту країни.