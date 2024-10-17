Зеленский: для США приглашение Украины в НАТО - это "красные линии"
Киев • УНН
Президент Зеленский заявил, что США рассматривают приглашение Украины в НАТО как «красную линию». Он отметил несправедливость такого подхода, подчеркнув, что слова поддержки должны подкрепляться действиями.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для США вопрос приглашения Украины в НАТО является чувствительным и рассматривается как "красная линия". Он подчеркнул, что это несправедливо, поскольку слова о поддержке Украины должны подтверждаться действиями. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам участия в заседании Европейского совета, передает УНН.
НАТО - тематика сенситивная для США. Все время они думали, что НАТО - это втягивание Альянса в войну. Даже приглашение Украины туда - это красные линии. По моему мнению, юридически нет - и это несправедливо. Если вы действительно хотите, а не только говорите, что Украина будет в НАТО и что она очень важна для континента, то слова должны совпадать с действиями. Слова всегда должны идти вместе с действиями
Он подчеркнул, что приглашение Украины в НАТО - никакие не красные линии, потому что их не бывает с убийцей.
"Так вот, приглашение - это превентивный шаг, показать, что не Путин меняет курс всего мира, а наоборот, что мир готов менять того или иного агрессора, который начинает жить вне мировых правил", - добавил Зеленский.
Напомним
Глава государства Владимир Зеленский рассказал о своем разговоре с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом, в котором он подчеркнул важность членства Украины в НАТО как альтернативы ядерному оружию для защиты страны.