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Салліван про вступ України у НАТО: "Потрібно ще попрацювати"

Київ • УНН

 • 17136 перегляди

Радник президента США заявив, що Україні необхідно виконати умови безпеки та провести реформи для членства в НАТО. США підтримують майбутнє України в Альянсі та працюють над довгостроковою підтримкою.

Салліван про вступ України у НАТО: "Потрібно ще попрацювати"

Для членства України в НАТО потрібно провести реформи та виконати умови безпеки, заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван, повідомляє УНН із посиланням на "Голос Америки"

Потрібно ще попрацювати, щоб дійти туди, включаючи реформи та умови безпеки. Отже, питання полягає в тому, як побудувати міст від того, де ми зараз є, до можливого членства України в НАТО. І відповіддю на це запитання стали результати саміту у Вашингтоні, включаючи інституціоналізацію апарату підтримки безпеки для України

– сказав Салліван. 

Радник Білого дому нагадав про позицію США, озвучену під час саміту НАТО у Вашингтоні: місце України та майбутнє України – в Альянсі.

Він також додав, що президент Байден намагається зробити підтримку України такою, що буде розрахована на довгострокову перспективу.

Доповнення 

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що Україна приєднається до Альянсу у майбутньому - як його 33-й або 34-й член.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що для США питання запрошення України до НАТО є чутливим і розглядається як "червона лінія". Він підкреслив, що це несправедливо, оскільки слова про підтримку України повинні підтверджуватися діями. 

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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