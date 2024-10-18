Салліван про вступ України у НАТО: "Потрібно ще попрацювати"
Київ • УНН
Радник президента США заявив, що Україні необхідно виконати умови безпеки та провести реформи для членства в НАТО. США підтримують майбутнє України в Альянсі та працюють над довгостроковою підтримкою.
Для членства України в НАТО потрібно провести реформи та виконати умови безпеки, заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван, повідомляє УНН із посиланням на "Голос Америки".
Потрібно ще попрацювати, щоб дійти туди, включаючи реформи та умови безпеки. Отже, питання полягає в тому, як побудувати міст від того, де ми зараз є, до можливого членства України в НАТО. І відповіддю на це запитання стали результати саміту у Вашингтоні, включаючи інституціоналізацію апарату підтримки безпеки для України
Радник Білого дому нагадав про позицію США, озвучену під час саміту НАТО у Вашингтоні: місце України та майбутнє України – в Альянсі.
Він також додав, що президент Байден намагається зробити підтримку України такою, що буде розрахована на довгострокову перспективу.
Доповнення
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що Україна приєднається до Альянсу у майбутньому - як його 33-й або 34-й член.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що для США питання запрошення України до НАТО є чутливим і розглядається як "червона лінія". Він підкреслив, що це несправедливо, оскільки слова про підтримку України повинні підтверджуватися діями.