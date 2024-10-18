Салліван про вступ України у НАТО: "Потрібно ще попрацювати"

Для членства України в НАТО потрібно провести реформи та виконати умови безпеки, заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван, повідомляє УНН із посиланням на "Голос Америки".

Потрібно ще попрацювати, щоб дійти туди, включаючи реформи та умови безпеки. Отже, питання полягає в тому, як побудувати міст від того, де ми зараз є, до можливого членства України в НАТО. І відповіддю на це запитання стали результати саміту у Вашингтоні, включаючи інституціоналізацію апарату підтримки безпеки для України