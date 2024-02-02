С начала полномасштабной войны государственными наградами отмечено почти 70 тыс. воинов

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Тип разрушений, стоимость восстановления: в КНИИСЭ рассказали об особенностях установления убытков для предприятий, пострадавших из-за агрессии рф
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Тип разрушений, стоимость восстановления: в КНИИСЭ рассказали об особенностях установления убытков для предприятий, пострадавших из-за агрессии рф

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Новый законопроект о репродуктивном материале военных ВР рассмотрит в ближайшее время
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Новый законопроект о репродуктивном материале военных ВР рассмотрит в ближайшее время

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Эксперт рассказала, что влияет на стоимость криптовалют и чем биткоин похож на золото
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Эксперт рассказала, что влияет на стоимость криптовалют и чем биткоин похож на золото

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В Украине чиновнику допустимо "ошибаться" в интересах государства, шкала которых у нас искривлена - эксперт
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В Украине чиновнику допустимо "ошибаться" в интересах государства, шкала которых у нас искривлена - эксперт

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Действиями людей, которые мешали верующим Православной церкви Украины зайти в свой храм, мог руководить депутат облсовета от Гройсмана - глава общины ПЦУ
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Действиями людей, которые мешали верующим Православной церкви Украины зайти в свой храм, мог руководить депутат облсовета от Гройсмана - глава общины ПЦУ

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Юрист рассказал, могут ли отстранить судей Верховного суда по делу Князева
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Юрист рассказал, могут ли отстранить судей Верховного суда по делу Князева

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Будет приложением для дальнейших дел: политолог о решении суда ООН по искам Украины против рф
31.01.24  •  139454 просмотра

Будет приложением для дальнейших дел: политолог о решении суда ООН по искам Украины против рф

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Европейская Бизнес Ассоциация фиксирует увеличение количества жалоб от предпринимателей на неправомерные действия налоговых органов
31.01.24  •  159597 просмотра

Европейская Бизнес Ассоциация фиксирует увеличение количества жалоб от предпринимателей на неправомерные действия налоговых органов

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рф время от времени увеличивает количество штурмов: Гуменюк о ситуации возле Крынок в Херсонской области
31.01.24  •  163828 просмотра

рф время от времени увеличивает количество штурмов: Гуменюк о ситуации возле Крынок в Херсонской области

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Эксперты рассказали, когда станут известны фамилии судей ВС, причастных к делу Князева
31.01.24  •  158064 просмотра

Эксперты рассказали, когда станут известны фамилии судей ВС, причастных к делу Князева

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Новости по теме

С начала полномасштабной войны государственными наградами отмечено почти 70 тыс. воинов

Президент Зеленский объявил, что почти 70 000 украинских солдат получили государственные награды с начала полномасштабного вторжения России 24 февраля.

Война •   •  5454 просмотра
С начала полномасштабной войны государственными наградами отмечено почти 70 тыс. воинов

В Турции ликвидировали мужчину, который захватил заложников из-за войны в Израиле

Турецкая полиция убила мужчину, который взял в заложники семерых работников фабрики Procter &amp; Gamble вблизи Стамбула на восемь часов в знак протеста против войны Израиля в Газе.

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В Турции ликвидировали мужчину, который захватил заложников из-за войны в Израиле

Россия вербует сирийцев на войну в Украину в обмен на гражданство - СМИ

Сирийских граждан обманом заставляют подписывать контракты с российскими военными, обещая им работу и гражданство, а на самом деле отправляют воевать в Украину.

Война •   •  7882 просмотра
Россия вербует сирийцев на войну в Украину в обмен на гражданство - СМИ

США одобрили сделку о продаже БПЛА для Индии на $4 млрд: Госдеп

Государственный департамент США одобрил продажу Индии 31 военного беспилотника MQ-9B SkyGuardian и сопутствующего оборудования на сумму 4 миллиарда долларов.

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США одобрили сделку о продаже БПЛА для Индии на $4 млрд: Госдеп

Ждем решений Америки: Зеленский о решении Евросовета о выделении Украине 50 млрд евро

Президент Зеленский заявил, что решение ЕС выделить Украине 50 миллиардов евро является четким сигналом Москве о том, что Европа стоит единым фронтом, но также и о том, что Украина ждет от Америки решений по обязательствам в сфере безопасности.

Война •   •  10895 просмотра
Ждем решений Америки: Зеленский о решении Евросовета о выделении Украине 50 млрд евро

"Преступление агрессии по своей сути является преступлением чиновников": Костин относительно создания Спецтрибунала

Украинский прокурор Андрей Костин отметил необходимость создания Специального международного трибунала для привлечения к ответственности лидеров кремлевского режима за планирование агрессивной войны против Украины.

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"Преступление агрессии по своей сути является преступлением чиновников": Костин относительно создания Спецтрибунала

Оккупанты мобилизирую рабочих Алчевского металлургического завода в условиях нехватки персонала –– "АТЕШ"

Оккупанты насильно мобилизуют рабочих Алчевского металлургического комбината в Луганской области для пополнения истощенных российских войск.

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Оккупанты мобилизирую рабочих Алчевского металлургического завода в условиях нехватки персонала –– "АТЕШ"

Сенат США на следующей неделе будет голосовать за законопроект о помощи для Украины

На следующей неделе Сенат США проголосует за двухпартийный законопроект, который предоставит больше помощи Украине и Израилю, а также усилит безопасность границ.

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Сенат США на следующей неделе будет голосовать за законопроект о помощи для Украины

37% поляков выступили за развертывание ПВО на границе с Украиной для сбивания российских ракет

Большинство поляков поддерживают развертывание польской противовоздушной обороны вблизи границы с Украиной, чтобы сбивать российские ракеты и беспилотники, которые летят в сторону Польши.

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37% поляков выступили за развертывание ПВО на границе с Украиной для сбивания российских ракет

Россияне сбросили авиабомбы на памятник национального значения Каменская Сечь на Херсонщине

Российские войска разбомбили национальную достопримечательность "Каменская Сечь" в Херсонской области, разрушив историческое казацкое кладбище и могилу.

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Россияне сбросили авиабомбы на памятник национального значения Каменская Сечь на Херсонщине