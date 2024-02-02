С начала полномасштабной войны государственными наградами отмечено почти 70 тыс. воинов

За успешное отражение российской агрессии с начала полномасштабного вторжения РФ государственными наградами отмечены почти 70 тысяч украинских воинов. Об этом сообщил президент Зеленский в вечернем обращении 1 февраля, передает УНН.

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"В общем, за время войны с 24 февраля государственными наградами было отмечено уже почти 70 тысяч наших воинов. Если точно, то на сегодня 69 945. Все элементы наших Сил обороны и безопасности Украины - армия, Нацгвардия, СБУ, Нацпол, Государственная пограничная служба, ГСЧС, внешняя разведка, Госспецсвязь и, конечно, ГУР", - сообщил Зеленский.

Также президент рассказал о подписании нескольких новых указов о награждении наших воинов государственными наградами. Речь идет о 294 военных Вооруженных Сил Украины.

Разные бригады, разные направления. Но одинаково жизненно важные бои. Храбрость, без которой Украина не смогла бы выстоять. Сила, которая обеспечивает Украине независимость и собственный путь в этом мире. Должны быть благодарны каждому из наших воинов - всем защитникам и защитницам, всем, кто укрепляет оборону и помогает сказал Зеленский.

Президент наградил государственными наградами 54 украинских воинов, из них 32 - посмертно