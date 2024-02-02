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З початку повномасштабної війни державними нагородами відзначено майже 70 тис. воїнів

З початку повномасштабної війни державними нагородами відзначено майже 70 тис. воїнів

Київ • УНН

 • 26618 перегляди

Президент Зеленський оголосив, що майже 70 000 українських солдатів отримали державні нагороди з початку повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого.

За успішне відбиття російської агресії з початку повномасштабного вторгнення РФ державними нагородами відзначені майже 70 тисяч українських воїнів. Про це повідомив президент Зеленський у вечірньому зверненні 1 лютого, передає УНН.

Деталі

"Загалом, за час війни з 24 лютого державними нагородами було відзначено вже майже 70 тисяч наших воїнів. Якщо точно, то на сьогодні 69 945. Усі елементи наших Сил оборони та безпеки України – армія, Нацгвардія, СБУ, Нацпол, Державна прикордонна служба, ДСНС, зовнішня розвідка, Держспецзв'язок і, звісно, ГУР", — поінформував Зеленський.

Також президент розповів про підписання кількох нових указів про відзначення наших воїнів державними нагородами. Йдеться про 294 військових Збройних Сил України.

Різні бригади, різні напрямки. Але однаково життєво важливі бої. Хоробрість, без якої Україна не змогла б вистояти. Сила, яка забезпечує Україні незалежність і власний шлях у цьому світі. Маємо бути вдячними кожному з наших воїнів – усім захисникам і захисницям, усім, хто зміцнює оборону й допомагає

сказав Зеленський.

Президент нагородив державними нагородами 54 українських воїнів, з них 32 - посмертно27.01.24, 01:02 • 76501 перегляд

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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