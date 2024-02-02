З початку повномасштабної війни державними нагородами відзначено майже 70 тис. воїнів

За успішне відбиття російської агресії з початку повномасштабного вторгнення РФ державними нагородами відзначені майже 70 тисяч українських воїнів. Про це повідомив президент Зеленський у вечірньому зверненні 1 лютого, передає УНН.

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"Загалом, за час війни з 24 лютого державними нагородами було відзначено вже майже 70 тисяч наших воїнів. Якщо точно, то на сьогодні 69 945. Усі елементи наших Сил оборони та безпеки України – армія, Нацгвардія, СБУ, Нацпол, Державна прикордонна служба, ДСНС, зовнішня розвідка, Держспецзв'язок і, звісно, ГУР", — поінформував Зеленський.

Також президент розповів про підписання кількох нових указів про відзначення наших воїнів державними нагородами. Йдеться про 294 військових Збройних Сил України.

Різні бригади, різні напрямки. Але однаково життєво важливі бої. Хоробрість, без якої Україна не змогла б вистояти. Сила, яка забезпечує Україні незалежність і власний шлях у цьому світі. Маємо бути вдячними кожному з наших воїнів – усім захисникам і захисницям, усім, хто зміцнює оборону й допомагає