Президент нагородив державними нагородами 54 українських воїнів, з них 32 - посмертно

Президент України Володимир Зеленський своїм указом нагородив 54 українських воїнів, серед яких 32 – посмертно. Відповідний указ опублікований на офіційному сайті глави держави, передає УНН.

Деталі

Орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня нагороджено 2 воїна, 1 з них – посмертно.

Oрденом "За мужність" І ступеня - 1 воїн посмертно.

Орденом "За мужність" ІІ ступеня - 1 воїн.

Орденом "За мужність " III ступеня - 36 воїнів, 30 з них - посмертно.

Орденом Данила Галицького - 1 воїн.

Медаллю "За військову службу Україні" - 11 воїнів.

Медаллю "Захиснику Вітчизни" - 1 воїн.

Медаллю "За врятоване життя" - 1 воїн.

З переліком нагороджених можна ознайомитись за лінком.

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