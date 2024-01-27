Президент нагородив державними нагородами 54 українських воїнів, з них 32 - посмертно
Київ • УНН
Зеленський нагородив 54 українських воїнів державними нагородами, з них 32 - посмертно. Нагороди варіювалися від ордена Богдана Хмельницького до медалі "За врятоване життя".
Президент України Володимир Зеленський своїм указом нагородив 54 українських воїнів, серед яких 32 – посмертно. Відповідний указ опублікований на офіційному сайті глави держави, передає УНН.
Деталі
Орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня нагороджено 2 воїна, 1 з них – посмертно.
Oрденом "За мужність" І ступеня - 1 воїн посмертно.
Орденом "За мужність" ІІ ступеня - 1 воїн.
Орденом "За мужність " III ступеня - 36 воїнів, 30 з них - посмертно.
Орденом Данила Галицького - 1 воїн.
Медаллю "За військову службу Україні" - 11 воїнів.
Медаллю "Захиснику Вітчизни" - 1 воїн.
Медаллю "За врятоване життя" - 1 воїн.
З переліком нагороджених можна ознайомитись за лінком.
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