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Зеленський відзначив державними нагородами 103 захисників України

Зеленський відзначив державними нагородами 103 захисників України

Київ • УНН

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Президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами 103 захисників країни за мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності, самовіддане виконання військового обов'язку.

Президент Володимир Зеленський відзначив державними нагородами 103 захисників України. Указ оприлюднений на сайті глави держави, повідомляє УНН.

Деталі

Захисників нагороджено за особисту мужність, виявлену в захисті державного суверенітету й територіальної цілісності України, а також за самовіддане виконання військового обов’язку.

Військовослужбовців відзначено орденами Богдана Хмельницького та "За мужність", а також медалями "За військову службу Україні" й "Захиснику Вітчизни".

З переліком нагороджених можна ознайомитись за посиланням.

Президент нагородив почесною відзнакою “За мужність та відвагу” три прикордонні загони30.04.23, 13:24 • 377773 перегляди

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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