Зеленський відзначив державними нагородами 103 захисників України
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами 103 захисників країни за мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності, самовіддане виконання військового обов'язку.
Президент Володимир Зеленський відзначив державними нагородами 103 захисників України. Указ оприлюднений на сайті глави держави, повідомляє УНН.
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Захисників нагороджено за особисту мужність, виявлену в захисті державного суверенітету й територіальної цілісності України, а також за самовіддане виконання військового обов’язку.
Військовослужбовців відзначено орденами Богдана Хмельницького та "За мужність", а також медалями "За військову службу Україні" й "Захиснику Вітчизни".
З переліком нагороджених можна ознайомитись за посиланням.
Президент нагородив почесною відзнакою “За мужність та відвагу” три прикордонні загони30.04.23, 13:24 • 377773 перегляди