Президент Володимир Зеленський відзначив державними нагородами 103 захисників України. Указ оприлюднений на сайті глави держави, повідомляє УНН.

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Захисників нагороджено за особисту мужність, виявлену в захисті державного суверенітету й територіальної цілісності України, а також за самовіддане виконання військового обов’язку.

Військовослужбовців відзначено орденами Богдана Хмельницького та "За мужність", а також медалями "За військову службу Україні" й "Захиснику Вітчизни".

З переліком нагороджених можна ознайомитись за посиланням.

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