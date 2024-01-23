Президент Владимир Зеленский отметил государственными наградами 103 защитников Украины. Указ обнародован на сайте главы государства, сообщает УНН.

Детали

Защитники награждены за личное мужество, проявленное в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, а также за самоотверженное выполнение воинского долга.

Военнослужащие отмечены орденами Богдана Хмельницкого и "За мужество", а также медалями "За военную службу Украине" и "Защитнику Отечества".

С перечнем награжденных можно ознакомиться по ссылке.

Президент наградил почетным знаком отличия "За мужество и отвагу" три пограничных отряда