Зеленский отметил государственными наградами 103 защитников Украины

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"Мадьяр" назвал четыре пункта усовершенствования врагом дронов, среди них использование ИИ
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"Мадьяр" назвал четыре пункта усовершенствования врагом дронов, среди них использование ИИ

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"Мадьяр" рассказал об основных принципах подхода к мобилизации в новое подразделение
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"Мадьяр" рассказал об основных принципах подхода к мобилизации в новое подразделение

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Эксперт объяснил, какое значение будет иметь и на какие вызовы отвечает введение множественного гражданства
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Эксперт объяснил, какое значение будет иметь и на какие вызовы отвечает введение множественного гражданства

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Смерть экс-заместителя генпрокурора Колинько: в Нацполиции рассказали об экспертизах по делу
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Смерть экс-заместителя генпрокурора Колинько: в Нацполиции рассказали об экспертизах по делу

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Юридический департамент НБУ не имеет полномочий давать рекомендации ФГВФЛ - юрист
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Юридический департамент НБУ не имеет полномочий давать рекомендации ФГВФЛ - юрист

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Круговая порука в судебной системе не позволяет привлечь к ответственности судей ВС - эксперты
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Круговая порука в судебной системе не позволяет привлечь к ответственности судей ВС - эксперты

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На Бахмутском направлении врага интересует захват Часового Яра: почему
19 январь 2024, 16:58  •  224358 просмотра

На Бахмутском направлении врага интересует захват Часового Яра: почему

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Противник изменил акцент наступательных действий с Бахмутского на Лимано-Купянское направление - Фитьо
19 январь 2024, 15:12  •  274986 просмотра

Противник изменил акцент наступательных действий с Бахмутского на Лимано-Купянское направление - Фитьо

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Дело Гринкевичей: военные поддерживают решение Минобороны разорвать контракты с фирмами скандальной семьи львовских бизнесменов
19 январь 2024, 14:20  •  233359 просмотра

Дело Гринкевичей: военные поддерживают решение Минобороны разорвать контракты с фирмами скандальной семьи львовских бизнесменов

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Есть надежда, что дело о возможном ручном управлении в НБУ будут расследовать эффективно, как того требует от Украины Запад - эксперт
19 январь 2024, 12:55  •  221668 просмотра

Есть надежда, что дело о возможном ручном управлении в НБУ будут расследовать эффективно, как того требует от Украины Запад - эксперт

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Новости по теме

Зеленский отметил государственными наградами 103 защитников Украины

Президент Украины Владимир Зеленский отметил государственными наградами 103 защитников страны за мужество, проявленное в защите государственного суверенитета и территориальной целостности, самоотверженное выполнение воинского долга.

Политика •   •  437 просмотра
Зеленский отметил государственными наградами 103 защитников Украины

Австралия наложила санкции на российского хакера из-за взлома медицинской страховой компании

Австралия ввела персональные санкции против российского хакера Александра Ермакова за взлом Medibank, крупнейшей в стране компании медицинского страхования. В результате взлома были похищены данные около 10 миллионов клиентов, что делает его одной из крупнейших краж данных в стране.

Новости Мира •   •  595 просмотра
Австралия наложила санкции на российского хакера из-за взлома медицинской страховой компании

В результате стрельбы под Чикаго погибли семь человек

По меньшей мере семь человек погибли в результате стрельбы в пригороде Чикаго, причем жертвы были найдены в двух домах через дорогу. Власти разыскивают вооруженного подозреваемого, возможно, связанного с семьей жертв.

Криминал и ЧП •   •  930 просмотра
В результате стрельбы под Чикаго погибли семь человек

ВСУ уничтожили или повредили 35 российских кораблей - спикер ВМС

Как сообщается, украинские силы обороны уничтожили или повредили 35 российских кораблей, в том числе 22 уничтожены и 13 повреждены, по словам спикера ВМС Дмитрия Плетенчука, который выделил носители крылатых ракет и крупные российские десантные корабли в качестве приоритетных мишеней.

Война •   •  3134 просмотра
ВСУ уничтожили или повредили 35 российских кораблей - спикер ВМС

Власть провела закрытую встречу с предпринимателями, которые возмутились кейсом Мазепы

После ареста инвестиционного банкира Игоря Мазепы представители бизнеса и власти встретились, чтобы обсудить давление на бизнес. Встреча была сосредоточена на изменении законодательства, с акцентом на уважении к предпринимателям как создателям рабочих мест и налогоплательщикам.

Экономика •   •  4123 просмотра
Власть провела закрытую встречу с предпринимателями, которые возмутились кейсом Мазепы

Кулеба объяснил, смогут ли украинцы с множественным гражданством избежать мобилизации

По словам министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, в условиях военного положения в Украине множественное гражданство не будет использоваться для избежания мобилизации или ограничений на передвижение. Он уточнил, что люди с множественным гражданством будут иметь не только права, но и конституционные обязанности.

Политика •   •  4279 просмотра
Кулеба объяснил, смогут ли украинцы с множественным гражданством избежать мобилизации

В Торонто мужчина в маске с мачете напал на людей

Мужчина в маске, имитируя персонажа фильма ужасов, напал с мачете на прохожих в северной части Торонто, ранив по меньшей мере одного из них. Полиция разыскивает подозреваемого, а местная средняя школа возобновила работу после временного закрытия.

Криминал и ЧП •   •  4264 просмотра
В Торонто мужчина в маске с мачете напал на людей

Кадыров тайно посетил Мариуполь, но быстро сбежал - Андрющенко

Как сообщается, лидер Чечни Рамзан Кадыров совершил тайный визит в Мариуполь, возможно, с целью назначить своего сына главой городской администрации, по словам советника мэра Мариуполя. Однако он и его сын были поспешно эвакуированы после того, как охрана заметила беспилотник.

Война •   •  9281 просмотра
Кадыров тайно посетил Мариуполь, но быстро сбежал - Андрющенко

Глава Пентагона примет участие в заседании "Рамштайн" в режиме онлайн из дома

Министр обороны США Ллойд Остин примет участие в онлайн-заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины из своей резиденции. Встреча, проходящая в Рамштайн, имеет целью скоординировать усилия союзников, несмотря на нынешнюю нехватку средств на дополнительную поддержку Украины.

Война •   •  10728 просмотра
Глава Пентагона примет участие в заседании "Рамштайн" в режиме онлайн из дома

США и Великобритания нанесли новые удары по столице Йемена

США и Великобритания нанесли авиаудары по столице Йемена, контролируемой повстанцами-хуситами, целями которых стали ракетные платформы, беспилотники и склады оружия. Эти удары являются ответом на нападения союзных Ирану хуситов на судоходство в Красном море.

Новости Мира •   •  6977 просмотра
США и Великобритания нанесли новые удары по столице Йемена